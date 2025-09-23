Slušaj vest

Danas je u 87. godini preminuo legendarni Nikola Pilić, a ta tužna vest potresla je čitav teniski svet.

Sada se tim povodom oglasio i Teniski savez Srbije, koji se emotivnim rečima oprostio od teniske legende.

Saopštenje TSS prenosimo u celosti:

- Napustio nas je u 87. godini veliki gospodin, čovek koji je imao tenis u malom prstu – Nikola Pilić. Velikan svetskog tenisa i legendarni trenerski mag osvajanja Dejvis kupa, preminuo je u Rijeci. Vodio je Nemačku i Hrvatsku do Dejvis kup trona kao selektor, a Srbiju 2010. kao savetnik.

Pilić je ostavio dubok trag i na terenu i van terena. Bio je jedan od ključnih ljudi u stvaranju modernog sistema i ATP i obeležio je profesionalizaciju tenisa. Kao trener, radio je sa brojnim vrhunskim teniserima, a posebno se pamti njegova uloga u ranim igračkim godinama Novaka Đokovića, koje su ga i lansirale u svetski vrh. često se uz njegovo ime pominje da je teniski otac najboljeg igrača sveta svih vremena.

Nikola Pilić je rođen 27. avgusta 1939. godine u Splitu i pripada generaciji koja je obeležila početke profesionalnog tenisa u SFRJ. Karijeru je gradio u vreme kada tenis još nije bio popularan kao danas, ali je uspeo da ostavi dubok trag i kao igrač i kao trener. Igračku karijeru počeo je u Teniskom klubu Split, a prvi ozbiljniji prodor na međunarodnoj sceni upisao je šezdesetih godina 20. veka. Bio je među najpoznatijim jugoslovenskim teniserima tog vremena i pionir u predstavljanju zemlje na svetskoj sceni. Najveći uspeh u singlu postigao je 1973. godine, kada je stigao do finala Rolan Garosa. Na pariskoj šljaci zaustavio ga je Ilie Nastase.

Osvojio je pet titula u singlu i 11 titula u dublu. U dublu je imao nekoliko sjajnih rezultata, a njegovi najpoznatiji partneri bili su Nastase i Sten Smit. Pilić je bio prvi igrač koji je stigao do finala grend slema u singlu, čime je otvorio put generacijama koje dolaze. Njegovu karijeru su obeležile i kontroverze. Suspendovan je 1973. zbog odbijanja da igra za jugoslovensku Dejvis kup reprezentaciju, slučaj koji je imao ogromne posledice, jer je 81 igrač bojkotovao Vimbldon u znak podrške. Bio je to jedan od najvećih sportskih protesta u istoriji tenisa, a Pilićevo ime je ušlo u anale svetskog sporta.

Posle igračke karijere postao je trener. Posebno se pamti njegov rad u Dejvis kupu. Sa nemačkom reprezentacijom osvojio je trofej 1988, 1989. i 1993. godine, a kasnije je sa Hrvatskom ostvario istorijsku titulu 2005. godine. Pošto nije imao pasoš Srbije u našoj nacionalnoj selekciji bio je savetnik, a to savetovanje eksplodiralo je 2010. godine kada su se Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki i Nenad Zimonjić sa Bogdanom Obradovićem na klupi, okitili šampionskim lovorikama u Dejvis kupu.

Ostaće upamćen kao gospodin, naš Šjor Niko, uvek raspoložen za šalu, ali i da podeli igrački i životni savet. Teniski savez Srbije izražava najiskrenije saučešće porodice Pilić - stoji u saopštenju.