Pilić je, podsetimo, preminuo u utorak 23. septembra, prepodne, a vest o njegovom odlasku izazvala je brojne reakcije širom balkanskog poluostrva, pa i šire.

Odluka porodice je da sahrana bude obavljena u subotu u Opatiji.

"Nikola Pilić, velikan svetskog tenisa i splitska legenda, napustio nas je u 87. godini. Vest je stigla juče, a sada se zna i gde će mu biti posljednje počivalište. Sahrana će biti organizovana u krugu porodice u subotu u Opatiji gde je sa svojom suprugom Milicom Mijom Adamović živeo dugi niz godina te imao tenisku akademiju", navodi portal "Slobodna Ddalmacija".



Ko je bio Nikola Pilić?



Smrt Nikole Pilića potresla je celu planetu. Čovek koji je bio omiljen gde god bi se pojavio, za svojih 86 godina ostavio je dubok trag u teniskom svetu.

Pilić jedan je od najzaslužnijih za razvoj Novaka Đokovića i njegov teniski uspon. Preminuo je u 87. godini u Rijeci.



Poreklo iz Miljevaca, iz Bukovice, kod Drniša



Uzeo je Nikola Pilić Novaka Đokovića pod svoje u 12. godini, kada ga je primio u svoju tenisku akademiju u Minhenu. Njih dvojica posle toga izgradili su iskren odnos koji su negovali do kraja. Uzajamno poštovanje i veliko prijateljstvo.

Ali, ko je bio Nikola Pilić? Rodio se u Splitu, 27. avgusta 1939. godine. Bio je sin Krste Pilića koji se iz Dalmatinske zagore preselio u Split, kako bi učio metalski zanat. Pilići su poreklom iz Miljevaca pokraj Drniša, iz Bukovice. Tamo je upoznao Danicu Tomić Ferić, koja je poticala iz jedne od najstarijih dalmatinskih porodica u tom gradu. Njihova veza bila je šok za Daničine roditelje, ali je ljubav na kraju sve pobedila. Split je dugo prepričavao njihovo venčanje, posebno što se ono desilo pred početak Drugog svetskog rata.

Nikola je rastao tokom rata, a iako je vreme bilo teško trudio se da uživa u detinjstvu. Pričao je tako jednom prilikom da se zajedno sa društvom provlačio između užadi kojom su bili vezani brodovi, te da je rado igrao fudbal sa krpenjačom na crvenoj šljaci. Vraćao se kući raskrvaljenih kolena, a majka mu je stavljala obloge sa rakijom.

Rasklimatani bicikl i trampa koja ga je odvela u tenis



Kao dete, najviše se obradovao u 13. godini kada mu je otac Krste iz Sinja sa pijace done rasklimatani bicikl. I tako je jurnjava biciklom po splitskim ulicama trajala sve dok nije video jednog druga iz škole kako reketom pokušava da prebaci lopticu preko mreže na jednom od dva jedina teniska terena u to vreme u gradu. U leto 1952. taj drug mu je dao reket, rekavši da mu je sve to previše dosadno. Pa, mu je Nikola dao bicikli da vozi, a on je uzeo reket u ruke. Ovaj trenutak promenio je Nikolin život.

- Čim sam stao na teren osetio sam energiju koja me nije napuštala tokom života. Šest meseci iza trampe kontinuirano sam krao po malo novca iz maminog novčanika kako bih sakupio za pristojan reket neke italijske marke koji je bio star 11 godina. Kada je posle pola godine Danica shvatila šta sam uradio brzo mi je oprostila jer me je videla kako reket stoji naslonjen na krevet dok spavam - prisetio se jednom prilikom Nikola Pilić, svojih nestašluka iz detinjstva.

Nikola Pilić počeo je da igra za Teniski klub Split 1953. i bio njegov član sve do 1957. godine. Igrao je za omladinsku reprezentaciju Jugoslavije, a od 1961. za seniorsku. Prvenstva Jugoslavije je osvajao pet puta u pojedinačnoj konkurenciji, sedam puta u igri muških parova (1959. sa Srđanom Jelićem i sa Borom Jovanovićem 1961—66) i jednom u igri mešovitih parova sa Maricom Cindrak 1959.



Finale na Rolan Garosu



U karijeri je osvojio tri turnira, a najbolji plasman na ATP listi bilo mu je 12. mesto (31. oktobar 1973, a pre open ere 7. mesto). Igrao je jedno finale grendslema u pojedinačnoj konkurenciji, kada je na Rolan Garosu 1973. godine izgubio od Rumuna Ilijea Nastasea u tri seta.

Nikola Pilić učestvovao je na dva grend slem finala u konkurenciji parova. Na Vimbldonu 1962. godine njega i Boru Jovanovića porazili su Australijanci Bob Hjuit i Fred Stol. Osvojio je Otvoreno prvenstvo SAD 1970. godine u paru sa Francuzom Pjerom Bartesom, pobedivši australijski par Roj Emerson/Rod Lejver sa 3:1. Takođe, 1963. je osvojio zlato na Mediteranskim igrama u paru igrajući s Borom Jovanovićem. Povukao se 1978. godine.



Tri Dejvis kupa, sa tri reprezentacije



Kao trener sa Nemačkom je osvojio Dejvis kup tri puta 1988, 1989. i 1993. godine. U to vreme je trenirao poznate tenisere Borisa Bekera i Mihaela Štiha. Uspeh je ostvario sa teniskom reprezentacijom Hrvatske 2005. godine, kada je u finalu slavio protiv Slovačke u Bratislavi. Radio je kao savetnik Dejvis kup reprezentacije Srbije i takođe učestvovao u trijumfu 2010. godine. Tada je srpska reprezentacija u sastavu Novak Đoković, Janko Tipsarević, Viktor Troicki, Nenad Zimonjić, selektor Bogdan Obradović i savetnik Nikola Pilić osvojila "salataru" trijumfom nad selekcijom Francuske.

Godine 2020. dodeljena mu je Zlatna medalja za zasluge Republike Srbije. Poslednjih godina redovno je podržavao Novaka Đokovića i bio njegova najveća podrška. Sa velikim zadovoljstvom dolazio je u Srbiju, Beograd i Novi Sad, gde je bio omiljen i rado viđen gost.

