Slušaj vest

Nekadašnji reprezentativac Španije ponovo "provukao" svoje probleme koje je imao u prethodnim godinama sa depresijom, a košarku pronalazi kao najbolji način da se bori sa svojim mislima.

"Želim ponovo da se zaljubim u košarku. Zapravo, nikad nisam ni izgubio ljubav prema košarci, ali je bila u magli zbog nekih drugih stvari koje su mi bile u glavi. Sa dosta rada, ponovo sam našao tu iskru. Lekcija koju me je život naučio u prethodnih par godina jeste da uživam svakog dana i da ne pravim planove nakon toga", naveo je Rubio.

1/6 Vidi galeriju Riki Rubio Foto: Urbanandsport/NurPhoto/Shutterst / Shutterstock Editorial / Profimedia, Twitter/FCBbasket, EPA/MARISCAL

Jedan bitan savet Rikija Rubija glasi:

"Savršenstvo ne postoji. Ako ga jurite, može da vas iscrpi. Moraš da prihvatiš gde si i da to ceniš."

Zanimljivo pitanje je usledilo za reprezentaciju, jer Riki Rubio nikada nije rekao "zbogom" nacionalnom timu.

"Predaleko je reprezentacija, nisam razmišljao na tu temu. Ne znam kako će se sezona razvijati. Pravio sam planove ranije i nisam uživao u tome. Sada sam fokusiran na projekat koji me oduševljava. Nikad nisam zatvorio ta vrata, pa da vidimo kako će se sezona odvijati", rekao je Riki Rubio.

Kurir sport / Sportske.net