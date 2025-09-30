Slušaj vest

Podsetimo, naldi je označen kao glavni krivac za aferu u kojoj se pre godinu dana našao Janik Siner. Pred US open 2024. kao grom iz vedra neba odjeknula vest da je mladi italijanski teniser u martu dva puta pao na doping testu. Skandalozna vest skrivala se u strogoj tajnosti mesecima, a onda se samo pojavilo saopštenje da je na turniru u Indijan Velsu dva puta bio pozitivan na nedozvoljenu supstancu kolstebol i da nije kriv.

Sinerov trener je dao objašnjenje u koje je malo ko poverovao. Za propust su optužili fizioterapeuta Džakoma Naldija i člana tima Umberta Ferera. Tvrdili su da je Naldi posekao prst na skalpel i da mu je Ferera do sprej koji sadrži kostebol. Njihovo objašnjenje je da je steroid dospeo u organizam Sinera preko kože - preneo ga je Naldi dok ga je masirao.

Đakomo Naldi i Janik Siner Foto: Julien Nouet / imago sportfotodienst / Profimedia

Naldi je ostao u timu tokom istrage, a kada je postalo jasno da će skadal izaći u javnost Siner je odlučio da mu uruči otkaz, uz objašnjenje da je izgubio povrerenje. Godinu dana nakon skandala, Naldi je rešio da progovori...

U intervjuu koji je dao za italijanski list "Gazzetta dello Sport" Naldi je priznao da ga je povredio način na koji je okončana njegova saradnja sa slavnim italijanskim teniserom.

"Nikada nisam želeo da komentarišem ono što se desilo sa Sinerovim timom, i nastaviću da to ne radim. Iako je to incident koji me je povredio, i lično i profesionalno. Čak i tokom postupka, uvek smo imali dobar odnos. Uvek sam se ponašao korektno, nikada nisam tražio publicitet. Ovo su prve zvanične izjave koje dajem otkako se sve dogodilo", počeo je svoje izlaganje Naldi.

"Za razliku od drugih, ja nikada nisam rekao ništa o onome što se dogodilo, i mislim da je moja iskrenost bila očigledna i cenjena. Razgovarali smo, bilo je srdačno, delili smo privatne stvari. Iznad svega, ljudski odnos ostaje i posle slučaja koji nas je zadesio, i svi znamo da je to bila nesrećna serija okolnosti", istakao je biviši fizioterapeut Janika Sinera.

Otkrio je da je nakon prekida saradnje ostao u kontaktu sa pojedinim članovima Sinerovog tima.

"Video sam Darena Kejhila, koji je uvek bio vrlo ljubazan, i sreo sam Umberta Feraru. Dolazim iz košarke, uvek sam pokušavao da unesem timski duh i u Sinerov tim, i to je bila jedna od najviše cenjenih stvari. Iako je saradnja završena, nema zle krvi. Ono što se dogodilo ne može da se promeni, ali moramo da idemo dalje. Život ide dalje", poručio je Naldi.

Posle skandala Siner je postigao dogovor sa Svetskom antidoping agencijom i odradio je tromesečnu suspenziju, međutim, nije propustio nijedan grend slem, jer je odluka o suspenziji stupila na snagu odmah nakon Australijan opena. Ono što je posebno zanimljivo u čitavoj priči, nakon Vimbldona 2025. godine Umberto Ferera je vraćen u Sinerov stručni štab, dok Đakomo Naldi nije dobio novu priliku.

