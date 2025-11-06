ĐOKOVIĆ - BORŽEŠ 17.00
ĐOKOVIĆ - BORŽEŠ: Novak gleda ka 101. tituli - ali prvo da preskoči Portugalca
Najbolji srpski teniser Novak Đoković igra četvrtfinale teniskog turnira u Atini protiv Nuna Boržeša iz Portugala.
16:10
Novak gleda ka 101. tituli
Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Atini pošto je slavio nad Čileancem Alehandrom Tabilom, a u borbi za polufinale igraće protiv Nuna Boržeša.
Nikada pre Đoković nije igrao protiv Boržeša, koji trenutno zauzima 47. mesto na ATP svetskoj rang listi.
Ukoliko Novak opravda ulogu favorita i prođe u polufinale, tamo ga čeka bolji iz meča Điron - Hanfman.
