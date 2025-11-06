Svi događaji
Od najnovijeg
16:31

Analiza Kurira pred četvrtfinale

Ne propustiteTenisANALIZA KURIRA: Da li je Nunjo Boržeš zaista pretnja Novaku Đokoviću pred današnji meč?
profimedia-1050319153.jpg

16:10

Novak gleda ka 101. tituli

Novak Đoković obezbedio je plasman u četvrtfinale turnira u Atini pošto je slavio nad Čileancem Alehandrom Tabilom, a u borbi za polufinale igraće protiv Nuna Boržeša.

Nikada pre Đoković nije igrao protiv Boržeša, koji trenutno zauzima 47. mesto na ATP svetskoj rang listi.

Ukoliko Novak opravda ulogu favorita i prođe u polufinale, tamo ga čeka bolji iz meča Điron - Hanfman.