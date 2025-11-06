Slušaj vest

Ovo je inače ambijent u kome je protivnik najboljeg svih vremena odigrao ubedljivo najmanje mečeva u karijeri – ukupno 40 od 2015 – a da u čak 6 sezona nije zabeležio ni jedan nastup.

Najbolji je bio 2022. (11-5) a prošle godine – katastrofalan, sa 4 poraza u isto toliko mečeva. Ukupno ima 22 pobede i 18 poraza, dok je Novak tu jedan od najuspešnijih igrača svih vremena, sa 200 pobeda i samo 52 poraza.

U ovoj sezoni, na zvaničnim mečevima Đoković ima tu jednu pobedu protiv Tabila od pre 2 dana, ali nezvanično i 2 poraza u Rijadu na egzbiciji Slem 6 kraljeva protiv Sinera i Frica. Škripalo je malo u Novakovom kretanju i tajmingu udaraca u prvom setu protiv Čileanca (0-2 do sada, porazi na šljaci) pa se otišlo u taj-brejk da bi se taj deo meča rešio –da bi u drugom Novaku proradio servis i forhend pa je slučaj prebačen u domen rutine. Boržeš voli da igra mečeve protiv velikih rivala, a ove godine je ostvario sjajne pobede protiv velikog broja njih – Menšika u Oklandu (beton), Tompsonom na domaćem Australijan Openu (beton), Vavrinkom u Marseju (dvorana, beton), Fisom (beton), Rinderknešom u Indijan Velsu (beton), Runeom u Monte Karlu (šljaka), Mikelsenom u Ženevi (šljaka), Rudom na Rolan Garosu (šljaka) i Serundolom na Vimbldonu (trava).

Ovoliko pobeda na betonu i nad veoma renomiranim protivnicima iz Top 10 i 20 selekcije ATP rang liste upućuje barem na blagi oprez kada se sa druge strane mreže nalazi Nunjo Boržeš, pa se nadamo da će odličan odziv publike i podrška našem asu što ranije u meču podstaći nivo igre kojoj Portugalac neće moći da se odupre kako bi ga učinio neizvesnim. Ipak, i kod Novaka postoji tenzija pred prve nastupe u Atini, kao i u vezi sa donošenjem odluke oko nastupa na Završnom Mastersu sezone u Torinu – pa se možda desi da stvari budu nešto zanimljivije nego što bi naša publika želela. Meč počinje ne pre 17 časova po našem vremenu.

