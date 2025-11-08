Slušaj vest

Novak Đoković je potvrdio da neće učestvovati na Završnom Masters turniru u Torinu.

On je putem svog Instagram saopštio vesti:

- Zaista sam jako želeo da se takmičim u Torinu i da dam sve od sebe, ali posle finala u Atini, nažalost, moram sa vama da podelim da moram da se povučem zbog povrede. Zaista mi je žao zbog svih navijača koji su se nadali da će me videti kako igram - vaša podrška znači mnogo. Želim svim igralima sjajan turnir i ne mogu da dočekam da se vratim na teren sa vama svima zajedno - istakao je Novak.

