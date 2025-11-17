Slušaj vest

Teniserka je često govorila o problemima sa ocem Damirom i posledicama toga što je često bila maltretirana i zlostavljana od strane njega.

Ovaj put je Jelena Dokić je pričala u intrevjuu za "Australian story".

- Zlostavljanje od strane mog oca bilo je prilično ekstremno, do te mere da sam jednom, sa 17 godina, bila toliko snažno udarana u glavu da sam ostala bez svesti. A već sam bila brutalno pretučena sa devet ili 10 godina. Zlostavljanje je počelo kada sam imala šest godina - ispričala je Jelena.

Prisetila se jednog od najtežih trenutaka u životu koji se dogodio nakon što je izgubila u polufinalu Vimbldona 2000. godine.

- Nakon poraza, otac mi nije dozvolio da se vratim u hotelsku sobu, smatrajući me neuspehom. Tada sam shvatila da šta god da uradim, nikada neće biti dovoljno dobro za njega.

Upitana da li veruje da ju je otac ipak voleo.

- Ne, pomirila sam se zapravo sa tim da me ne voli i da me nikada nije ni voleo. Čvrsto verujem da ne možete to da radite nekome, posebno detetu, ako ga volite - rekla je Jelena i dodala:

- Pokušala sam da se pomirim sa ocem dva ili tri puta. Nije bilo moguće. Teško je kada neko ne oseća ni malo žaljenja ili kajanja. Zapravo, rekao je da bi sve ponovio.

1/9 Vidi galeriju Jelena Dokić Foto: Instagram/dokic_jelena

Damir je preminuo u maju 2025. godine, a Jelena nije otišla na sahranu.

- Ne, nisam. Nisam osećala potrebu da idem. To je bila odluka koju sam donela u tom trenutku i to je bio samo moj izbor. Ne mrzim ga, ali ne moram ni da mu oprostim. Njegova smrt za mene predstavlja kraj jednog poglavlja u mom životu. Jednostavno je tako.

Osvrnula se i na problem koji je imala sa publikom u Australiji nakon što joj je otac promenio državljanstvo.

- To je bio najgori trenutak u mom životu. Kada je promenio državljanstvo sa Australije na Jugoslaviju samo 24 sata pre mog prvog kola na Australijan Openu protiv tadašnje svetske broj 1, Lindzi Devenport, i kada me je zviždalo 15.000 ljudi... samo sam želela da nestanem.

1/10 Vidi galeriju Damir Dokić 2006 Foto: Maja Mojsovski/Kurir

Jelena se 2005. povukla iz javnosti, a zatim se vratila u Australiju. Govorila je tada otvoreno o odnosu sa ocem i poručila da želi da ponovo igra za Australiju.

- Ja sam Australijanka, tako se osećam i želim ponovo da igram za Australiju - poručila je Jelena Dokić.

Bonus video: