Rubljov, koji je sezonu počeo kao osmi teniser sveta, a završio je na 16. mestu na ATP listi, otkrio je nedavno da se tokom 2024. godine borio sa ozbiljnim mentalnim problemima.

Kako je priznao za "Gardijan", dvadesetosmogodišnji Rus nakon Vimbldona i poraza u prvom kolu od tada 122. tenisera sveta "nije imao razlog da živi".

- Sada se osećam mnogo bolje. Još nisam tamo gde želim da budem, ali konačno imam osnovu. Posle Vimbldona nisam imao razlog da živim. Zvuči dramatično, ali misli u mojoj glavi su me uništavale. Više nije bilo do tenisa. Bio je problem u meni. Nisam više mogao da se nosim sa tim.

Rubljov važi za nekoga ko neretko pokazuje znake nervoze na svojim mečevima, a nije mu bilo strano i da udara sebe rektom po glavi i nogama. Priznao je da mu je i te kako koristan bio razgovor sa čuvenim Maratom Safinom.

- Uzimao sam antidepresive, ali mi nisu pomogli. Na kraju sam rekao sebi: 'Ne uzimam više ništa'. Safin mi je pomogao da shvatim mnoge stvari. Počeo sam da radim sa psihologom. Mnogo učim o sebi - poručio je Rus i dodao:

- Možeš da imaš sve u životu, ali ako postoji nešto u tebi što ne želiš da vidiš, nikada nećeš biti srećan. Kada pronađeš problem i prihvatiš ga, biće ti sve bolje.

