Na teniskim terenima ne može se pohvaliti nekim velikim uspehom – njen najbolji plasman je bio 71. mesto na svetskoj rang listi i jedna titula u dublu - ali zato van njega, pre svega zahvaljujući seksipilu i mudrim odabirom odeće, prosto razvaljuje!

Jedna od najlepših/najzgodnijih teniserki sveta, 35-godišnja Vitalija Djačenko, pokazala je svoju figuru u malom bikiniju. Nedavno je boravila na Kipru, odakle je podelila brutalne fotografije, pozirajući na stenovitoj obali pored skulptura koje krase ovo ostrvo.

Vitalija je pozirala u malom bikiniju i mrežastoj plavoj tuniki, pokazala besprekorne obline i duge noge, dovoljno da popadaju vilice njenim skoro 73k fanova na Instagramu.

"Ona je umetnost", pisalo je u opisu, a fanovi su komentarisali: "Vitalija, postani model kada se povučeš iz tenisa", "Prekrasna devojka. Remek-delo", "Tvoja breskva je umetnost", "Jedna od najlepših g*za na svetu… uz 2 km beskrajnih, ludih nogu".

Djačenko je debitovala na ITF turnirima 2007. godine, ali njena karijera bila je obeležena povredama. Zbog toga nije blistala na juniorskim turnirima, a značajan deo profesionalne karijere provela je na bolovanju – dva puta se oporavljala od povreda u ukupnom trajanju od četiri godine. Najveći teniski uspeh bio joj je plasman u treće kolo Vimbldona, a dva puta je prošla prvo kolo Rolan Garosa.

Njene objave izazivaju oduševljenje fanova. Radi i u modelingu, kao zaštitno lice za brojne kompanije, od čega vrlo dobro zarađuje, tako da joj ne predstavlja problem što ne zarađuje na teniskim turnirima.

Kurir sport / Espreso