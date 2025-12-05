Slušaj vest

Ružno, posebno prema osobi sa kojim je neko proveo tolike godine, stvorio porodicu...

Nemačka javnost objavila je detalje iz braka Ane i Švanija i neki momenti su sve ostavili bez teksta.

Poznato je odavno da je edan od najlepših parova svetskog sporta, Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger, odlučio da okrenu novu stranicu u životu - svako za sebe. Nekadašnja teniska šampionka i legendarni nemački fudbaler odlučili su da se razvode i to su zvanično saopštili preko advokata.

E, sve bi to bilo razumljivo, da Nemac nije ispao jako, jako loš u celoj priči.

- Ani je ovaj period bio jako mučan i želi da sve ovo bude iza nje i da nastavi dalje. Ona u poslednje vreme često putuje po svetu, a dosta vremena provodi i u svom rodnom Beogradu, gde izlazi s prijateljima. Svi oni su joj bili velika podrška u prethodnom teškom periodu. Za razliku od nje, Bastijan se uopšte nije previše uzrujao povodom svega, on uživa sa svojom novom partnerkom, a Anu izbegava da sretne po svaku cenu - zaključio je izvor nemačkog Bilda i time jasno stavio do znanja ko je u celoj priči povređen, a koje je razvod prošao kroz lumpovanje i švrljanje.

Uskoro se očekuje da ceo slučaj bude zaključen i na sudu:

- Tačno je da je Ana podnela zahtev za razvod braka pre nekoliko dana Opštinskom sudu u Minhenu, i to odeljenju za porodične sporove. I ona i Bastijan su svojim advokatima poručili da ne žele da se vide na suđenju na kome će i zvanično biti razvedeni. Takođe su oboje zamolili svoje advokate da se potrude da se sve završi u što bržem roku. Bastijan nije pravio pitanje oko imovine, a u Palma de Majorki, gde Ana i živi s njihovim sinovima, podnela je tužbu za izdržavanje dece. .

Sve je počelo kao iz bajke

Njihovo venčanje održano je 2016. godine u Veneciji, u luksuznom hotelu „Aman", gde se venčao i holivudski glumac Džordž Kluni. Ceremonija je trajala tri dana, a gala proslava vredna više od milion evra obeležila je početak zajedničkog života.

Ana je pre braka inkasirala oko 20 miliona evra, dok je Švajnštajger bio težak 90 miliona evra.

Kako su tada preneli mediji, svaki od supružnika zadržao je svoju imovinu stečenu pre braka. Ana je tako zaštitila desetak miliona evra koje je imala na računu, dok je Bastijan većinu svog bogatstva uložio u nekretnine.

Takođe, poznato je da Ana ima doživotni ugovor sa Adidasom vredan preko 100 miliona evra, to je takođe deo predbračnog ugovora i tajnovac neće biti predmet podele. Supružnici su se pre braka dogovorili da zadrže odvojene bankovne račune.

Nekretnine vredne nekoliko miliona evra

U godinama koje su usledile, Ana i Bastijan su ulagali ne samo u porodicu, već i u luksuzne nekretnine širom Evrope.

Planinska vila u Alpima - U Vestendorfu, Austrija, izgradili su kuću od 400 kvadrata, vrednu oko 3,5 miliona evra. Enterijer u svetlim tonovima reflektovao je mir i eleganciju.

Luksuzna vila na Majorki - Ana je posedovala ovu nekretninu još pre braka, ali su je zajedno renovirali. Vila ima 950 kvadrata, pet spavaćih soba, bazen i teniske terene. Vrednost: oko 6,5 miliona evra.

Jahta za porodična letovanja - Par je posedovao i jahtu vrednu oko 400.000 evra, idealnu za odmor daleko od očiju javnosti.

Uprkos bajkovitom životu, par je odlučio da krene različitim putevima. Kad se podvuče crta - imovina i novačana sredstva koje su zaradili dolaze do brojke od 110 miliona evra. Nešto se deli, nešto ne, ali će svakako ogroman novac biti predmet podele.

Bastijan je ostao poslovno vezan za Minhen, dok se Ana sa troje dece - Lukom, Leonom i Teom - vratila u rodni Beograd, kako bi bila bliže porodici.