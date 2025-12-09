Nekada su bili najlepši i najskladniji sportski par Evrope.
Tenis
Ovo su najlepše fotografije koje su obeležile ljubav Ane i Švajnija, pre nego što je sve "puklo"... (GALERIJA)
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger blistali su u zajedničkoj sreći, putovanjima i nežnim trenucima koje su rado delili sa fanovima. Njihove fotografije iz perioda zaljubljenosti i porodične idile godinama su punile naslovnice.
U galeriji koja sledi vraćamo se u njihove najlepše dane, pre razlaza, kada je sve delovalo savršeno.
Ana Ivanović i Bastijan Švajnštajger Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram, Profimedia
