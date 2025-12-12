Slušaj vest

Ana Ivanović razišla se sa Bastijanom Švajnštajgerom i veza za koju skoro niko nije mogao ni da nasluti da će propasti je pukla.

Prelepa Srpkinja je tokom života imala nekoliko partnera za koje je javnost znala, a njen ljubavni život često je bio pod lupom. Ipak, jedna veza ostaje najveća misterija iz života Ane Ivanović, jer je veliko pitanje da li se i desila. U pitanju je navodna romansa sa čuvenim španskim teniserom i zavodnikom, Tomijem Robredom, a priča je krenula 2007. godine.

Ljubavna priča Ane Ivanović i Tomija Robreda

Davno, u septembru 2007. godine, srpski tabloidi lansirali su vest da je jedna od najlepših teniserki sveta u vezi sa španskim teniserom Tomijem Robredom! Španac je pet i po godina stariji i već se bio prisutan na turnirima kada se Ana pojavila na najvećoj sceni, a nije mu promakla njena lepota. Počeo je da se udvara i šalje signale, što je srpska teniserka olako shvatala jer je Tomija pratio glas da je veoma opušten i da voli da ćaska sa devojkama. Ipak, da ima nečega Tomi je pokazao nekoliko meseci kasnije. Na Australijan openu 2007. godine nije uspeo da privuče Aninu pažnju, ali na US openu iste godine privukao je pažnju celog sveta! Na poslednjem grend slemu sezone Ana Ivanović je shvatila da su udvaranja Tomija Robreda ozbiljna, jer se Španac pojavio na jednom meču Srpkinje. Bilo je to u trećem kolu kada je Ana Ivanović savladala Veru Duševinu (6:1, 6:3), a Tomi Robredo je tom prilikom sedeo na VIP mestima, nedaleko od Anine majke. Medijima je to bio dovoljan signal - svi su pisali kako i porodica Ivanović zna za njihovu vezu! Ipak, taj odnos nije potrajao, ako je uopšte i postojao.

Sve novinske natpise Ana Ivanović je oštro demantovala u intervjuu koji je dala u septembru 2007. godine. "To ništa nije istina. Koliko su puta tako izašli članci koji uopšte nisu tačni. Ponekad se na turnirima ispričamo, ali daleko od toga da je nešto bilo izmedju nas...", rekla je jedna od najlepših teniserki svih vremena i dodala: "Daću vam ekskluzivnu informaciju. Nemam još nikoga".

Ko je Tomi Robredo, prvi "dečko" Ane Ivanović?

Nekadašnji španski teniser Tomi Robredo (43) rođen je u okolini Đirone, a gotovo 25 godina profesionalno je igrao tenis. Zaradio je u karijeri oko 14,5 miliona američkih dolara, osvojio 12 titula u singlu i svojevremeno stigao čak i do pete pozicije na ATP listi. Najbolji plasma na grend slem turnirima mu je četvrtfinale, a jedino na Vimbldonu nije uspeo da se domogne te faze turnira. U dublu je stigao do 16. pozicije na ATP listi, osvojio je pet trofeja i igrao je tri polufinala US opena, dok je u miks dublu igrao polufinale Australijan opena. Sa reprezentacijom Španije tri puta je osvojio Dejvis kup, a dva puta Hopman kup. U finišu karijere koja je trajala čak do 2022. godine fokusirao se uglavnom na dubl mečeve.

Pored toga što su ga povezivali sa Anom Ivanović, njegova karijera obeležena je i velikim skandalom u čijem se centru našao Novak Đoković. Iako je delovalo da su dobri prijatelji na početku karijere, Robredo je iskoristio jedan međusobni meč da napadne Novaka Đokovića i optuži ga za simuliranje tokom mečeva. "I ja sam trpeo bolove. Trčao sam 'kao lud' i stopala su mi gorela, ali nisam hteo da se žalim. Ako teniser nije dovoljno spreman, ne bi trebalo ni da igra. Posle svake njegove pauze trčao je neverovatno brzo i udarao jako. Ali, on je to već radio nekoliko puta", rekao je Robredo posle poraza na US openu 2008. godine.

