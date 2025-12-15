Slušaj vest

Najbolji teniser sveta Karlos Alkaras ističe da mu je Australijan open glavni cilj u predstojećoj sezoni.

Karlitosu fali samo Melburn kada govorimo o Grend slem trofejima.

Janik Siner - Karlos Alkaraz, finale Ju-Es opena Foto: Andrew Schwartz / SplashNews.com / Splash / Profimedia, COREY SIPKIN / UPI / Profimedia, Mandel NGAN / AFP / Profimedia

- Potrudićemo se da budemo što spremniji kako bismo pokazali dobar nivo i nadamo se da ćemo ostvariti cilj koji želimo - rekao je Alkaras.

Najviše je dogurao 2024. i 2025. godine, kada je stizao do četvrtfinala.

- Mislim da je to zato što je prvi turnir u sezoni. Radi se o ulasku u ritam. Nije da mi ne odgovara, samo što neki igrači tamo bolje igraju, sve se svodi na sitne detalje.

- Mislim da sam igrao veoma dobar tenis u Australiji, samo mi je nedostajao taj poslednji korak da bih otišao dalje. Verujem i nadam se da će ova godina biti drugačija - istakao je Karlos.

Ozi open na programu je od 18. januara do 1. februara.

Ne propustiteEvroligaBURA PRED MEČ HAPOELA I CRVENE ZVEZDE: Letelo perje na sve strane, prava drama uoči evroligaškog okršaja! Žestoka konferencija za medije!
KK Crvena zvezda
EvroligaKOD KUĆE JE IPAK NAJLEPŠE: Veliki povratak - Jam Madar zapalio navijače!
partizanalba-120.jpg
EvroligaŠTA MU SE DOGODILO? Šokantno šta je Džabari Parker radio, a kakav je sada! Grobari u neverici! (VIDEO)
Džabari Parker u dresu Partizana
FudbalTSC - CRVENA ZVEZDA: Gosti bolje otvorili utakmicu, ređaju se šanse... Katai pogodio stativu!
tsc-zvezda-556239.JPG

BONUS VIDEO:

Žreb za Dejvis kup, Srbija - Turska Izvor: Kurir