Najbolji teniser sveta Karlos Alkaras ističe da mu je Australijan open glavni cilj u predstojećoj sezoni.

Karlitosu fali samo Melburn kada govorimo o Grend slem trofejima.

- Potrudićemo se da budemo što spremniji kako bismo pokazali dobar nivo i nadamo se da ćemo ostvariti cilj koji želimo - rekao je Alkaras.

Najviše je dogurao 2024. i 2025. godine, kada je stizao do četvrtfinala.

- Mislim da je to zato što je prvi turnir u sezoni. Radi se o ulasku u ritam. Nije da mi ne odgovara, samo što neki igrači tamo bolje igraju, sve se svodi na sitne detalje.

- Mislim da sam igrao veoma dobar tenis u Australiji, samo mi je nedostajao taj poslednji korak da bih otišao dalje. Verujem i nadam se da će ova godina biti drugačija - istakao je Karlos.

Ozi open na programu je od 18. januara do 1. februara.

