Svi događaji
Od najnovijeg
12:18

KRAJ - Olga ide u drugo kolo

Nestvaran preokret Srpkinje u odlučujućem setu.

12:13

Olga servira za pobedu

Posle najdužeg gema u meču Danilovićeva pravi novi brejk za peti uzastopni gem u trećem setu i prednost od 5:4.

11:58

Izjednačenje - 4:4

Srpkinja dolazi do 4:4, a sreća joj donosi važnu prednost od 0:30 kada se loptica odbija o vrh mreže I pada tik iza nje u polje protivnice.

11:53

Kakav povratak!

Pad energije kod Vilijamsove sada je već značajan, a Olga nastavlja da igra hrabrije, vraća drugi brejk istiže do prilike da svojim servisom dođe do rezultatskog egala - 3:4.

Screenshot 2026-01-18 115559.jpg
Olga Danilović Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

11:48

Olga osvaja dva gema u nizu

Da li je krajnje vreme da se Olga trzne iz ove teniske more? Srpkinja uspeva da agresivnijim I preciznijim riternima vrati jedan brejk i dođe do 4:1, a zatim uposli svoj servis za nešto pozitivnijih 4:2 u trećem setu.

11:41

Sunovrat Danilovićeve

U školskoj demonstraciji teniske samodestrukcije - Olga gubi svoj drugi servis-gem bez dobijenog poena  i 21 godinu starija protivnica, koja ovde nije nastupila poslednjih 6 godina, stiže do neverovatnih 4:0.

11:38

Neshvatljiv pad

Prosto je neverovatno da Olga na takav način ispušta inicijativu iz drugog seta i ponovo srlja u greške koje protivnici već na poĉetku odlučujućeg seta daju brejk prednosti. Frustracija je vidna - ali i očekivana, što preiskusna Venus koristi da dođe do ogromnih 3:0!

11:23

Olga osvaja drugi set!

Najbolja srpska teniserka ekspresno stiže do izjednačenja. Igraće se treći set! Rano je povela sa 3:0 i rutinski privela set kraju - 6:3.

11:14

Olga gazi

Pad energije kod Vilijamsove i za trunčicu više uĉinkovita igra naše igračice joj donosi 3:0 i 4:1 u drugim setu, iako se i dalje promašuju forhendi i riterni sa osnovne linije.

Amerikanka drži priključak odličnim servisom, osvaja drugi gem u drugom setu i nastavlja da pritiska Olgu rezultatski i igrački. Imala je Olga puno sreće kada Venus promašuje lak bekhend pasing-šot na mreži na 15:15, I uz 5:2 stiže na korak do izjednačenja u setovima.

11:09

Buđenje Danilovićeve

Kakav odgovor Olge Danilović nakon gubitka prvog seta.

Sjajno igra Srpkinja na startu drugog seta, ekspresno je osvojila tri gema u nizu i stigla do ubedljivih 3:0!

11:01

Pritisak učinio svoje

Šokantan prvi set za Olgu Danilović... Pod vidnim pritiskom zbog toga što prvi put u karijeri igra sa tako slavnom a toliko starijom protivnicom kao što je Venus Vilijams naša teniserka je pravila neverovatne greške i dopustila da joj Amerikanka uzme brejk već na početku seta. Iako je brzo uspela da ga vrati, nastavila je nesigurno, što je Venus iskoristila da se prvo domogne taj-brejka, a u njemu - pogurana Olginim greškama i hrabrom igrom u odlučijućim poenima.

10:55

Olga izgubila prvi set - 6:7

Na neverovatan način srpska teniserka izgubila je prvi set. Otvorila je sjajno taj-brejk, povela sa 2:0, a onda dozvolila 45-godišnjoj protivnici da osvoji pet vezanih poena i stgne do ubedljivih 5:2. Nije se Olga predavala, pretila je u završnici taj-brejka, prišla na poen zaostatka, ali nije uspela da napravi čudo. Venus posle uzbudljivog seta vodi sa 1:0.

10:46

Taj-brejk!

Pobednik prvog seta biće poznat posle taj-brejka. 

10:38

Olga spasla set loptu

Žestoka borba u završnici prvog seta.

Imala je 45-godinja Venus priliku da dođe do prednosti od 1:0 u setovima. Stigla je do brejk lopte na servis Danilovićeve, ali najbolja srpska teniserka je uspela da se izvuče iz neugodne situacije. Odigrala je sjajno u završnici gema i zasluženo stigla do novog izjednačenja 5:5.

10:30

Olga servira za ostanak u setu

Sigurna je Venus na svoj servis, stiže do prednosti 4:5, važan gem za Olgu.

10:21

Novo izjednačenje

Danilović - Vilijams 4:4 

Amerikanka ima sjajnu podršku na ovom meču...

10:10

Bravo! Olga vraća brejk!

Buđenje Danilovićeve! Najbolja srpska teniserka ekspresno je vratila brejk i tako smanjila zastatak u prvom setu! U narednom gemu servirala je sjajno i stigla do izjednačenja 2:2.

Fotografije sa meča između Olge Danilović i Venus Vilijams, 1. kola AO Foto: Vuk Brajović / Kurir sport

10:05

Nije dobro počelo

Olga gubi sarvis na startu meča! Venus Vilijams pravi brejk i dolazi do prednosti od 2:0 na startu prvog seta.

10:02

Venus sigurna na startu

Uvodni gem prvog seta pripao je iskusnoj Amerikanki. Pretila je Olga na 30:30, ali nije uspela da stigne do prve brejk lopte na meču, Venus vodi 1:0 u prvom setu.

8:25

Paklen žreb

Sreća je okrenula leđa najboljoj srpskoj teniserki Olgi Danilović na žrebu za Australijan open.

Olga, koja je prošle godine dogurala do osmine finala, moraće da napravi nekoliko velikih iznenađenja kako bi ponovila rezultat iz prethodne sezone.

Odmah na startu turnira čeka je okršaj sa sedmostrukom Grend slem šampionkom, Venus Vilijams (45), koja je dobila vajld kartu za Australijan open.

Još teži zadatak očekuje Srpkinju u drugoj rundi, pošto će joj rivalka najverovatnije biti treća igračica sveta, Amerikanka Koko Gof, koja će u prvoj rundi odmeriti snage sa Kamilom Rahimovom iz Uzbekistana.

Ne propustiteTenisAUUU, OLGA BAŠ NIJE IMALA SREĆE! Paklen žreb za Srpkinju na Australijan openu: Odmah na startu okršaj sa sedmostrukom Grend slem šampionkom!
Olga Danilović