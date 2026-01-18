AUUU, LJUDI, KAKAV MEČ JE ODIGRALA OLGA! Srpkinja posle nestvarnog preokreta srušila sedmostruku Grend slem šampionku! Venus (45) ostala u neverici!
Najbolja Srpska teniserka Olga Danilović izborila je plasman u drugo kolo Australijan opena, pošto je na startu turnira posle preokreta savladala sedmostruku Grend slem šampionku Venus Vilijams sa 2:1 u setovima (6:7, 6:3, 6:4).
Bila je Olga na ivici poraza, gubila je 0:4 u odlučujućem trećem setu, a onda je krenula na sve ili ništa. Osvojila je čak šest gemova u nizu i ostavila legendarnu šampionku u totalnoj neverici.
Meč je trajao dva sata i 17 minuta.
Bila je to najčudnija pobeda Olge Danilović u karijeri protiv žive legende ženskog tenisa koja se ovim oprostila od publike koja ju je podržavala i ove kao i prethodne 22 godine tokom nastupa u Melburnu.
Od samog starta bilo je evidentno da je Srpkinja pod ogromnim pritiskom jer prvi put u karijeri igra sa legendarnom Venus. Pravila je neverovatne greške, dopustila rivalki da napravi brejk na startu seta, ali je brzo uspela da ga vrati. Delovala je prilično nesigurno i u nastavku, što je iskusna Venus znala da iskoristi, pa je set ušao u taj-brejk.
Olga je odlično startovala, povela sa 2:0 u taj-brejku, a onda je usledio neshvatljiv pad. Dozvolila je Venus da osvoji pet poena u nizu, povede sa ubedljivih 5:2 i rutinski odradi posao u završnici.
U drugom setu zaigrala je sjajno Olga, nije dozvolila da je poremeti bolan gubitak prvog seta. U ranoj fazi seta napravila je brejk, povela sa 3:0 i sigurno čuvala svoj servis u nastavku. Odradila je rutnski posao i zasluženo stigla do izjednačenja.
Potpuno se ugasila Olga na startu odlučujućeg seta, delovala je neprepoznatljivo na terenu. Srljala je iz greške u grešku, ispustila inicijativu i dozvolila rivlki da povede sa 4:0. Mnogi su je u tim momentima otpisali, ali Olga nije imala nameru da se preda bez borbe. Krenula je na sve ili ništa u nastavku, osvojila čak šest gemova u nizu i napravila preokret za pamćenje.
Olga nije imala sreće na žrebu, pa još teži zadatak očekuje Srpkinju u drugoj rundi, pošto će joj rivalka najverovatnije biti treća igračica sveta, Amerikanka Koko Gof, koja će u prvoj rundi odmeriti snage sa Kamilom Rahimovom iz Uzbekistana.
Olga servira za pobedu
Posle najdužeg gema u meču Danilovićeva pravi novi brejk za peti uzastopni gem u trećem setu i prednost od 5:4.
Izjednačenje - 4:4
Srpkinja dolazi do 4:4, a sreća joj donosi važnu prednost od 0:30 kada se loptica odbija o vrh mreže I pada tik iza nje u polje protivnice.
Kakav povratak!
Pad energije kod Vilijamsove sada je već značajan, a Olga nastavlja da igra hrabrije, vraća drugi brejk istiže do prilike da svojim servisom dođe do rezultatskog egala - 3:4.
Olga osvaja dva gema u nizu
Da li je krajnje vreme da se Olga trzne iz ove teniske more? Srpkinja uspeva da agresivnijim I preciznijim riternima vrati jedan brejk i dođe do 4:1, a zatim uposli svoj servis za nešto pozitivnijih 4:2 u trećem setu.
Sunovrat Danilovićeve
U školskoj demonstraciji teniske samodestrukcije - Olga gubi svoj drugi servis-gem bez dobijenog poena i 21 godinu starija protivnica, koja ovde nije nastupila poslednjih 6 godina, stiže do neverovatnih 4:0.
Neshvatljiv pad
Prosto je neverovatno da Olga na takav način ispušta inicijativu iz drugog seta i ponovo srlja u greške koje protivnici već na poĉetku odlučujućeg seta daju brejk prednosti. Frustracija je vidna - ali i očekivana, što preiskusna Venus koristi da dođe do ogromnih 3:0!
Olga osvaja drugi set!
Najbolja srpska teniserka ekspresno stiže do izjednačenja. Igraće se treći set! Rano je povela sa 3:0 i rutinski privela set kraju - 6:3.
Olga gazi
Pad energije kod Vilijamsove i za trunčicu više uĉinkovita igra naše igračice joj donosi 3:0 i 4:1 u drugim setu, iako se i dalje promašuju forhendi i riterni sa osnovne linije.
Amerikanka drži priključak odličnim servisom, osvaja drugi gem u drugom setu i nastavlja da pritiska Olgu rezultatski i igrački. Imala je Olga puno sreće kada Venus promašuje lak bekhend pasing-šot na mreži na 15:15, I uz 5:2 stiže na korak do izjednačenja u setovima.
Buđenje Danilovićeve
Kakav odgovor Olge Danilović nakon gubitka prvog seta.
Sjajno igra Srpkinja na startu drugog seta, ekspresno je osvojila tri gema u nizu i stigla do ubedljivih 3:0!
Pritisak učinio svoje
Šokantan prvi set za Olgu Danilović... Pod vidnim pritiskom zbog toga što prvi put u karijeri igra sa tako slavnom a toliko starijom protivnicom kao što je Venus Vilijams naša teniserka je pravila neverovatne greške i dopustila da joj Amerikanka uzme brejk već na početku seta. Iako je brzo uspela da ga vrati, nastavila je nesigurno, što je Venus iskoristila da se prvo domogne taj-brejka, a u njemu - pogurana Olginim greškama i hrabrom igrom u odlučijućim poenima.
Olga izgubila prvi set - 6:7
Na neverovatan način srpska teniserka izgubila je prvi set. Otvorila je sjajno taj-brejk, povela sa 2:0, a onda dozvolila 45-godišnjoj protivnici da osvoji pet vezanih poena i stgne do ubedljivih 5:2. Nije se Olga predavala, pretila je u završnici taj-brejka, prišla na poen zaostatka, ali nije uspela da napravi čudo. Venus posle uzbudljivog seta vodi sa 1:0.
Olga spasla set loptu
Žestoka borba u završnici prvog seta.
Imala je 45-godinja Venus priliku da dođe do prednosti od 1:0 u setovima. Stigla je do brejk lopte na servis Danilovićeve, ali najbolja srpska teniserka je uspela da se izvuče iz neugodne situacije. Odigrala je sjajno u završnici gema i zasluženo stigla do novog izjednačenja 5:5.
Olga servira za ostanak u setu
Sigurna je Venus na svoj servis, stiže do prednosti 4:5, važan gem za Olgu.
Bravo! Olga vraća brejk!
Buđenje Danilovićeve! Najbolja srpska teniserka ekspresno je vratila brejk i tako smanjila zastatak u prvom setu! U narednom gemu servirala je sjajno i stigla do izjednačenja 2:2.
Nije dobro počelo
Olga gubi sarvis na startu meča! Venus Vilijams pravi brejk i dolazi do prednosti od 2:0 na startu prvog seta.
Venus sigurna na startu
Uvodni gem prvog seta pripao je iskusnoj Amerikanki. Pretila je Olga na 30:30, ali nije uspela da stigne do prve brejk lopte na meču, Venus vodi 1:0 u prvom setu.
Paklen žreb
Sreća je okrenula leđa najboljoj srpskoj teniserki Olgi Danilović na žrebu za Australijan open.
Olga, koja je prošle godine dogurala do osmine finala, moraće da napravi nekoliko velikih iznenađenja kako bi ponovila rezultat iz prethodne sezone.
Odmah na startu turnira čeka je okršaj sa sedmostrukom Grend slem šampionkom, Venus Vilijams (45), koja je dobila vajld kartu za Australijan open.
Još teži zadatak očekuje Srpkinju u drugoj rundi, pošto će joj rivalka najverovatnije biti treća igračica sveta, Amerikanka Koko Gof, koja će u prvoj rundi odmeriti snage sa Kamilom Rahimovom iz Uzbekistana.