Najbolja Srpska teniserka Olga Danilović izborila je plasman u drugo kolo Australijan opena, pošto je na startu turnira posle preokreta savladala sedmostruku Grend slem šampionku Venus Vilijams sa 2:1 u setovima (6:7, 6:3, 6:4).

Bila je Olga na ivici poraza, gubila je 0:4 u odlučujućem trećem setu, a onda je krenula na sve ili ništa. Osvojila je čak šest gemova u nizu i ostavila legendarnu šampionku u totalnoj neverici.

1/6 Vidi galeriju Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Meč je trajao dva sata i 17 minuta.

Bila je to najčudnija pobeda Olge Danilović u karijeri protiv žive legende ženskog tenisa koja se ovim oprostila od publike koja ju je podržavala i ove kao i prethodne 22 godine tokom nastupa u Melburnu.

Od samog starta bilo je evidentno da je Srpkinja pod ogromnim pritiskom jer prvi put u karijeri igra sa legendarnom Venus. Pravila je neverovatne greške, dopustila rivalki da napravi brejk na startu seta, ali je brzo uspela da ga vrati. Delovala je prilično nesigurno i u nastavku, što je iskusna Venus znala da iskoristi, pa je set ušao u taj-brejk.

Olga je odlično startovala, povela sa 2:0 u taj-brejku, a onda je usledio neshvatljiv pad. Dozvolila je Venus da osvoji pet poena u nizu, povede sa ubedljivih 5:2 i rutinski odradi posao u završnici.

U drugom setu zaigrala je sjajno Olga, nije dozvolila da je poremeti bolan gubitak prvog seta. U ranoj fazi seta napravila je brejk, povela sa 3:0 i sigurno čuvala svoj servis u nastavku. Odradila je rutnski posao i zasluženo stigla do izjednačenja.

Potpuno se ugasila Olga na startu odlučujućeg seta, delovala je neprepoznatljivo na terenu. Srljala je iz greške u grešku, ispustila inicijativu i dozvolila rivlki da povede sa 4:0. Mnogi su je u tim momentima otpisali, ali Olga nije imala nameru da se preda bez borbe. Krenula je na sve ili ništa u nastavku, osvojila čak šest gemova u nizu i napravila preokret za pamćenje.

Olga nije imala sreće na žrebu, pa još teži zadatak očekuje Srpkinju u drugoj rundi, pošto će joj rivalka najverovatnije biti treća igračica sveta, Amerikanka Koko Gof, koja će u prvoj rundi odmeriti snage sa Kamilom Rahimovom iz Uzbekistana.