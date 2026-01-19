ĐOKOVIĆ - MARTINEZ: Odlični Novak lako stigao do prvog seta
Novak Đoković - Pedro Martinez 6:3
Kraj prvog seta - 6:3
Veoma dobar prvi set za Novaka Đokovića i veoma dobro otvaranje ovosezonskog Australijan opena!
Dve set lopte - 5:3
Španac je spasio dve set lopte u osmom gemu prvog seta, ali sada će Novak servirati za kraj prvog dela igre.
Blizu je kraj prvog seta - 5:2
Bez izgubljenog poena je Đoković prišao na korak do osvajanja prvog seta. Nakon kratke pauze će Španac servirati za ostanak u prvom periodu igre.
Gem za Španca 4:2
Đoković je osvojio prvi poen u ovom gemu, ali svi naredni su pripali Martinezu koji je tako smanjio zaostatak u prvom setu.
Bez problema - 4:1
Lako Đoković dolazi do poena u gemovima u kojima on servira, što znači i da lako održava prednost u prvom setu.
Slavni fudbaler uz Novaka
Čuveni španski fudbaler Huan Mata gleda meč svog zemljaka protiv Novaka Đokovića iz "boksa" srpskog tenisera na tribinama Rod Lejver arene.
Nova brejk šansa - 3:1
Osvojio je Martinez prvi gem na ovom meču nakon što je spasio novu brejk loptu.
Prvi brejk - 2:0
Bekhend paralelom je Novak stigao do prve brejk loptu na meču, ali je usledila neiznuđena greška srpskog tenisera. Posle još jednog zanimljivog poena je stigao do nove brejk šanse, koju je iskoristio zahvaljujući duploj servis greški Španca.
Odličan početak Novaka - 1:0
Novak je servisom otvorio učešće na Australijan openu i bio je siguran u prvom servis gemu. Prvi poen je doneo ozbiljniju razmenu i viner Srbina iz forhenda, a u nastavku gema nije bilo problema.
Novak na terenu
Đoković i Martinez su izašli na teren, vreme je za poslednje zagrevane pred početak meča.
Uskoro...
Iga Švjontek je u dva seta rezultatom 7:6(7:5) pobedila Kineskinju, što znači da će Novak Đoković i Pedro Martinez uskoro izaći na teren.
Poslednje pripreme
Srbin je odradio zagrevanje na nekom od stadiona u Melburn parku i spreman je za prvi meč.