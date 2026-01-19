Slušaj vest

Druga teniserka sveta, Poljakinja Iga Švjontek plasirala se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Kineskinju Jue Juen sa 7:6(5), 6:3.

Švjontek je protiv 130. igračice sveta slavila posle dva sata igre. Njena naredna protivnica biće Čehinja Marija Bouzkova koja je pobedila Maksikanku Renatu Sarasuu sa 6:2, 7:5.

1/7 Vidi galeriju Iga Švjontek Foto: MIGUEL MEDINA / AFP / Profimedia, TIZIANA FABI / AFP / Profimedia, Noushad Thekkayil/NurPhoto/Shutt / Shutterstock Editorial / Profimedia

Ruskinja Mira Andreeva, sedma teniserka sveta, savladala je Hrvaticu Donu Vekić sa 4:6, 6:3, 6:0 posle skoro dva sata igre i u narednom kolu igraće protiv Grkinje Marije Sakari.

Španska teniserka Paula Badosa je prošla dalje pošto je pobedila Kazahstanku Zarinu Dijas sa 6:2, 6:4 i sada je čeka duel protiv Ruskinje Oksane Selehmeteve koja je bila bolja od Ele Zajdel sa 6:3, 3:6, 6:0.

Čehinja Linda Noskova je na startu prvog grend slem turnira u sezoni lako savladala Letonku Darju Semenistaju sa 6:3, 6:0, dok je njena sunarodnica Barbora Krejčikova izgubila od Ruskinje Dijane Šnajder 2:6, 6:3, 6:3.

Plasman u drugo kolo obezbedile su i Belgijanka Eliz Mertens, Australijanka Ajla Tomljanović, Amerikanke Alisija Parks i Iva Jović, Japanka Mojuka Uđiđima, kao i Kanađanka Viktorija Mboko.

Kurir sport / Beta

