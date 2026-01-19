Slušaj vest

Najbolji srpski teniser, Novak Đoković, rutinski se plasirao u drugo kolo Australijan opena i to pošto je u tri seta savladao Pedra Martineza (6:3, 6:2, 6:2).

Po završetku meča protiv Martineza, Novak nije krio zadovoljstvo zbog odlične igre i 100. pobede na Australijan openu.

- Veliki pozdrav svima, uvek je lepo vratiti se na moj omiljeni teren koji mi je pružio mnogo. Hvala vam što ste zajedno bili ovde sa mnom i što ste uživali.

Zatim se osvrnuo i na to što je stigao do 100. pobede na Australijan openu.

- Šta mogu da kažem... Jednostavno je jako lepo kada imate te stotke u svom životu. Trudim se da uvek igram na maksimalnom nivou i sve ovo mi daje ogromnu motivaciju. Da bih morao da kreiram istoriju moram da budem inspirisan da igram dobar tenis. Kroz moju karijeru učestvovalo je puno ljudi, gledao sam da ne sagorim brzo i zato ova moja karijera traje toliko dugo. Hvala vam još jednom na podršci!

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Pedro Martinez Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Prisetio se i prvog meča na Australijan openu protiv Marata Safina, ali i nekih nezaboravnih finala, pa se osvrnuo na stanje u kom se nalazi.

- Sećam se tog momenta. Pre meča sam se ja mislim i ošišao, ali to je bilo zaista impresivno. Prvo veliko iskustvo na grend slem turniru. Unikatan osećaj, nezaboravna iskustva! Posle su bila i nezaboravna finala, protiv Rafe Nadala... Srećan sam što je moje telo i dalje u dobrom stanju i pored velikih promena. Volim svoje telo i tu ću završiti.

Dotakao se Novak i kraja karijere.

- Da, mnogo razmišljam i o godinama koje dolaze. Približava se kraj i moram o tome da razmišljam. Opet, sa druge strane, nemam ni vremena da razmišljam o odlasku dokle god igram na visokom nivou. Pripremam se za naredne mečeve i trudim se da ne dozvolim sebi da se razmišljanja o kraju reflektuju na mene i moju igru.

Osvrnuo se i na prethodnu sezonu, kao i pripreme za ovu takmičarsku godinu.

- Australijan open je moj omiljeni turnir. Uvek je izazov kada ste na početku sezone i startujete na pravi način. Kada dobijete prave signale. Imao sam dosta meseci pauze da oporavim telo od prethodne sezone i spremim se za sezonu koju ide, nadam se da ću igrati na visokom nivou - zaključio je Novak Đoković

U drugoj rundi Đoković će igrati protiv Frančeska Maestrelija. Anonimni Italijan trenutno je 141. igrač planete, a na startu Australijan opena savladao je Francuza Atmanea sa 3:2 u setovima.

