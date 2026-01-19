Slušaj vest

Norveški teniser Kasper Rud plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas posle tri seta pobedio Italijana Matiju Belučija 6:1, 6:2, 6:4. Rud, 13. teniser sveta, pobedio je 76. igrača na ATP listi, posle sat i 42 minuta.

U drugom kolu, Rud će igrati protiv 39. igrača sveta Španca Haume Munara, koji je danas posle pet setova pobedio Čeha Dalibora Svrcinu 3:6, 6:2, 6(5):7, 7:5, 6:3.

Kasper Rud Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, Marco BERTORELLO / AFP / Profimedia, Loic Baratoux / Zuma Press / Profimedia

Plasman u drugo kolo obezbedio je i Kanađanin Denis Šapovalov, nakon što je posle tri seta pobedio Kineza Junčaokete Bua 6:3, 7:6(3), 6:1.

Šapovalov, 23. teniser sveta, savladao je 120. igrača na ATP listi posle dva sata i 17 minuta.

Kanađanin će u drugom kolu igrati protiv Hrvata Marina Čilića.

U drugo kolo danas su se plasirali i Holanđanin Botik Van De Zendšulp, Francuz Aleksandre Miler, Australijanac Rinki Hidžikata, Francuz Artur Gea i Valentin Vešero iz Monaka.

Kurir sport / Beta

