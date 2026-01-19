Slušaj vest

Izveštač Kurira iz Melburna, Vuk Brajović

Jedna od najuverljivijih pobeda na otvaranju kampanje Australijan Opena za Novaka Đokovića u poslednjih nekoliko godina ostvarena je danas na Rod Lejver Areni protiv Pedra Martineza (6:3 6:2 6:2) za idealnih 120 minuta. Svoj 21. nastup na uvodnom Slemu sezone 10-struki osvajač trofeja Normana Bruksa obeležio je svojom stotom pobedom na terenima Melburn Parka, a ako bismo očekivanja bazirali na prikazanoj igri, stavu i svežini – 102 pobede na Rolan Garosu i 101 na Vimbldonu će biti nadmašene tokom njegovog aktuelnog boravka u glavnom gradu Viktorije.

Iako se za statistiku često kaže ono što su svi već upamtili – ovu bi vredelo ponoviti: 14 asova uz samo 1 duplu servis-grešku, 77% ubačenih prvih servisa – od kojih čak 93% osvojenih poena, 85% posto osvojenih poena na drugi servis, 40% realizovanih riterna na prvi servis i 64% na drugi, korektnih 42% realizacije brejk-lopti (5/12), 49 vinera i – u redu – nešto malo više neiznuđeni grešaka (21) su pokazatelji iz meča protiv veoma solidnog španskog “ol-raundera” koji ohrabruju iz više razloga.

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Pedro Martinez Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Prvi je svakako taj da je Novak u kasnom večernjem terminu odigrao veoma poletno i fokusirano, što nije lako ni mnogo mlađima od njega. Drugi je da je bio efikasan i vremenski “održiv”, čime svoje telo nije izlagao nepotrebnim naporima i rizicima povreda u vremenskim uslovima koji se u to doba noći menjaju iz sata u sat. Treći je da je – pre nego što braneći šampion Siner ostvari svoj uvodni nastup – od svih nekadašnjih finalista prikazao najbolju igru, najubedljiviju realizaciju i najdominantniji pobednički stav – iz kojih se ni izbliza nije moglo primetiti prisustvo nekih komplikacija koje su obeležile period od osvajanja Torinskog Mastersa 2023 (odnosno olimpijskog zlata 2024.) do danas. Skoro ni jednom naš as nije pogledao ka stručnom timu za savet, korekcije, predloge za rešenje nekih nedostataka – odnosno, sve što mu je bilo u glavi – prikazao je na terenu.

Đoković je u prvom setu napravio viner forhendom iz trka, ošamario je lopticu brzinom od 176 km/č. Usledio je osmeh.

„Zapravo sam se setio Gaela Monfisa, zato sam se osmehnuo! Nema šta na to da se doda. Nisam pogodio mnogo takvih u karijeri, a Gael jeste. Pao mi je na um i pomislio sam – sada znam kako se oseća“.

Mnogo se govori o novom pokretu Karlosa Alkaraza pri servisu i o tome kako podseća na Novakov servis. Novak zabavlja medije odgovorom:

„Čim sam video, poslao sam mu poruku. Rekao sam mu da moramo da popričamo o autorskim pravima. A ovde sam mu rekao da moramo da popričamo o procentu od njegove zarade. Za svaki as mora da mi da procenat. Hajde da vidimo da li će se držati dogovora“.

Naredni rival za 38-godišnjeg Srbina biće Italijan Frančesko Maestreli, koji je bio bolji od Francuza Atmana. Istog dana igraće i Karlos Alkaraz i Aleks de Minor, pa nije sigurno da će Novak igrati na Rod Lejver areni. Šta bi on voleo?

„Mislim da znate odgovor, znate šta bih ja želeo. Organizatori su ti koji odlučuju“, dodaje Đoković.

Čestitao je Novak Đoković Bogojavljanje našoj publici i na terenu posle meča, a na konferenciji za medije ponovio čestitku i objasnio značaj simbolike velikih praznika i događaja u njegovom životu i karijeri…

Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Slava bogu... Bog se javi. Veliki je praznik, oseća se uvek posebnost tog dana. Uvek samo tokom karijere i života ozbiljno shvatao simboliku, mislim da se sve dešava sa razlogom. Nije slučajno ni što su vaterpolisti pobedili svoje najveće rivale Mađare baš na taj dan. Srećno i rukometašima, čestitam veliku pobedu nad Nemačkom! Pratim njihove nastpue, mnogo mi je drago zbog tih uspeha,” kaže Novak, i dodaje:

“Vaterpolo jeste najtrofeniji sport već nekoliko decenija, ali u rukometu se sada vraćamo na velika vrata. Čekali smo dugo na takav jedan uspeh, pobedili smo veliku naciju. Pratim i jedne i druge – i da uz božju pomoć da svi trijumfujemo do kraja!”

BONUS VIDEO: