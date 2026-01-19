Slušaj vest

Novak Đoković je odličnom igrom otvorio Australijan open i lako stigao do drugog kola.

Đoković je u prvoj rundi razbio Španca Pedra Martineza u tri seta rezultatom 6:3, 6:2, 6:2.

Novak Đoković - Pedro Martinez Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Nakon meča, Đoković se oglasio putem Instagrama gde je objavio nekoliko fotografija uz poruku:

- Vek pobeda na ovom turniru snova. Australija - napisao je srpski teniser.

Novaka u drugoj rundi  čeka anonimni Italijan Frančesko Maestreli. 

Maestreli je posle velike borbe i pet setova dobio Francuza Atmanea na startu Australijan opena, a po setovima je bilo 6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1.

Italijan je plasman u glavni žreb obezbedio kroz kvalifikacije, a samo učešće u prvom kolu mu je najbolji rezultat na ovom grend slemu u čitavoj karijeri.

Đoković i Maestreli se do sada nikada nisu sastajali, a jasno je da će Novak biti favorit u meču protiv 141. igrača planete.

