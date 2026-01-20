Slušaj vest

Izašao je raspored mečeva za sredu 21. januar na Australijan Openu – i sigurno će obradovati ljubitelje tenisa u Srbiji.

Hamad Međedović će nastupiti u noćnom terminu na centralnoj "Rod Lejver Areni" protiv šestog nosioca, Australijanca Aleksa De Minora, od 9 sati ujutru po našem vremenu.

Ovo je prvi put da naš teniser igra na ikoničnom “Lejveru” i protiv jednog od najkonsistentijih igrača na turneji poslednjih godina, ali ga ambijent i prilika neće poremetiti u nameri da ostane “uzemljen” i fokusiran na izvođenje svog agresivnog stila i plana igre.

„Ne osećam pritisak, on je taj koji bi trebalo da oseća pritisak – favorit je i igra pred domaćom publikom. Znam da nije ultra agresivan igrač, znam da je jako dobar defanzivac, to znam odranije gledajući njegove mečeve“, rekao je Hamad srpskim medijima u Melburnu.

Šest sati pre njega, na Margaret Kortu (drugom po važnosti stadionu Melburn Parka) svoj takođe prvi meč će igrati Olga Danilović i treća nositeljka turnira Kori “Koko” Gof iz SAD. Kao i Hamad, Olga razmišlja afirmativno i pozitivno pred ovaj susret:

„Igrati protiv vrhunskih igračica je ono za šta radimo tokom cele godine. Mislim da mogu da igram bez pritiska, da igram svoju igru. Najbitnije je da se okrenem sebi. Pokušavam da ne razmišljam o drugima, da ne razmišljam ’šta ako’, već da uradim šta je do mene i da blokiram druge stvari. Ona je grend slem šampionka, ima iskustva u svim mogućim situacijama, moram da joj pariram u tome, “kaže Olga.

Kurir sport/Vuk Brajović