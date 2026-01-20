Slušaj vest

Vredelo je svakog centa videti Novaka Đokovića uživo na Rod Lejver Areni po prvi put ove sezone, jer je 38-godišnji srpski teniser na početku svoje 21. Australijan Open kampanje ostavio utisak svežine i fizičke pripremljenosti koji nismo videli možda i od 2019/2022.

Naravno, uticaj tih pozitivnih faktora na igru bio je nezaobilazan, pa nas je interesovalo da čujemo kako bi sam Novak ocenio svoj stav na terenu i igru, pogotovo kada se zna da prvi put nije nastupao ni na jednom turniru niti egzibiciji pre Melburna.

"Drago mi je da sam tako delovao jer sam se i osećao veoma sveže i motivisano i to se i odrazilo u pozitivnom smislu na igru koja je bila stvarno odlična. Servis je funkcionisao praktično savršeno. Nisam mu dao priliku čak ne znam da li je ceo meč do 30 došao na moje servis gemove i naravno da je ovaj lakši život na terenu kada tako dobro serviraš, rasterećeniji si, onda na ritern gemove možeš izvršiš više pritiska, na njegov servis da budeš bliže liniji, da nekako agresivnije odigraš u momentima, što je bio i slučaj. Stvarno on je pokušavao malo da promeni ritam, tempo igre, servis voleji, pa drop šotovi, pa slajs i tako dalje. Pokušavao je, on nije igrač koji je specijalista za ovu podlogu, više mu šljaka odgovara, ali je borac, mislim, neko ko je zaslužio svako poštovanje i znao sam da ću imati večeras više vremena nego možda s nekim drugim igračima s osnovne linije i to sam iskoristio maksimalno da budem veoma agresivan, da diktiram tempo igre", kaže nam Novak, i nastavlja:

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Pedro Martinez Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

"Da li sam večeras bio svežiji nego bilo koje godine u zadnjoj deceniji? Mislim da ne, jer sam uglavnom sam svež kada igram prva kola ovde, praktično svake godine, ne pamtim da sam bio nešto previše umoran bilo koje godine, jer je početak sezone. Prošle godine sam odigrao Brizbejn, recimo tri meča. Ne pamtim da li sam ikada igrao ovde, neku tu nedelju uoči početka Australijan open. Uglavnom uvek dođem ranije i treniram, tako da imam svežinu i motivaciju, kao i svi ostali, da nekako započnem godinu na pravi način. Činjenica da sam svoje najbolje rezultate beležio i upravo na ovom Grend Slemu i upravo na tom terenu, da oživljava te neke uspomene i sećanja i da to dodatno, kako ja kažem, doprinosi tom nekom nadahnuću kad god sam na terenu, sigurno!”

Pobeda nad Martinezom za Novaka je bila ukupno stota na Australijan Openu, po čemu (za sada) zaostaje za Rolan Garosom (102) i Vimbldonom (101), ali ih ima pet više nego na Ju Es Openu (95). Hoće li Novak objediniti stotke na svim Slemovima?

“Jel’ da? E pa da, nisam znao da li sam svuda prešao taj broj. Što da ne sad kada smo tu blizu, što da ne zaokružimo se na 100, pa plus. Bilo bi lepo, ali - daleko je Njujork, iskreno….”

Atmosfera na Rod Lejveru je i sinoć bila električna, pa je sudija nekoliko puta morao da opominje publiku da se ponaša sa više poštovanje prema igračima. Naravno, na to je Novak skoro pa navikao, ali su neumesne prozivke iz publike faktor koji itekako može da utiše na tok meča, kao što je sinoć bilo sa povicima “Rodžer, Rodžer”…

"To sada već doživljavam kao nešto normalno, i nije ni prvi ni poslednji put. Sada mi je to "mešanje" više smešno nego što me nervira. Ipak, sve zavisi od toga u kom trenutku meča se to dešava, kakvo ti je stanje uma, da li će kod mene izazvati određenu reakciju ili neće. Mnogo puta sam registrovao te povike - i to uđe kroz jedno i kroz drugo uvo - a ponekad su to neke reakcije malo lucidnije, ponekad malo drskije, tako da zavisi kako me "uhvati"", objašnjava nam Novak.

Kurir sport/Vuk Brajović