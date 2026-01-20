Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

I, očekivano, već ima veliki broj pratilaca iz svoje postojbine. Pobeda nad “zemljakinjom” Volinec od 6:2 6:3 i naredni susret sa domaćom teniserkom Prisilom Hon dodatno privlače interesovanje za Ivu Jović u Melburnu – pa su je mediji zasuli pitanjima posle još jednog plasmana u drugo kolo ovde.

“Lep je osećaj ostvariti još jednu pobedu ovde, bio je to čvrst meč. Kejti je teška protivnica; igrala je dobro, vraćala je mnogo lopti. Bilo je jako vetrovito, tako da je bilo dosta različitih uslova sa kojima je trebalo izaći na kraj, ali sam, naravno, srećna što sam prošla dalje!”

Iako je ovo tek treća nedelja aktuelne sezone, Iva je već odigrala mnogo mečeva. Kako gleda na to?

“Iskreno, sve mi deluje kao jedan veliki turnir, jer imam osećaj da igram skoro svakog dana – a sutra nastupam i u dublu. Prija mi i volim da igram mnogo mečeva i gradim formu. Za mene je to jako lep osećaj, imati kontinuitet u igranju. Naravno, veoma sam naporno radila tokom pripremnog perioda i mislim da sam dosta napredovala. Srećom, to se vidi već na samom početku sezone, ne dešava se uvek tako rano, ali moraš da veruješ u rad koji si uložila”, ističe Jovićeva.

“Bilo je nekoliko konkretnih stvari na kojima sam radila, a pre svega fizička priprema u teretani – kako bih postala jača, brža, eksplozivnija. Bilo je i nekoliko tehničkih korekcija na osnovnim udarcima i na servisu, što je takođe zahtevalo vreme. Bilo je mnogo dugih i napornih dana, ali sada sve počinje da se uklapa”, prenosi nam ona.

Iako dobro poznaje Prisilu Hon, nikada nije igrala zvaničan meč protiv nje – ali se raduje tome što će nastupiti na ikoničnoj Rod Lejver Areni u drugom noćnom terminu (i to posle meča Međedović – De Minor, prim.aut.) “Da, baš sam uzbuđena zbog toga. To je ono čemu se nadaš kada dolaziš na Grend slem, i zaista će biti posebno iskustvo!”

Ono što je još važnije je da će bodriti brojna porodica – pa su neki od medija poverovali da žive u Melburnu…

“Ne, nemam porodicu u Melburnu. Svih 15 mojih rođaka koji su ovde uz mene su doputovali u Melburn. Oni su i na odmoru, ali su ovde da me gledaju. Mislim da ne može mnogo igrača da kaže da je njihova porodica putovala na drugi kraj sveta da bi ih gledala kako igraju”, ponosna je Iva na “familiju”, i otkriva dodatne detalje o svom “fen klubu”:

“Svi imaju majice sa mojim imenom, tako da je to prilično ozbiljna organizacija. Spremni su da navijaju, i daćemo im konkretna uputstva da budu glasni u sledećem meču. Presrećna sam zbog svega toga!” najavljuje još jedan “srpski šou” na tribinama Lejvera Iva.

