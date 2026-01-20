Slušaj vest

Američka teniserka Medison Kiz, branilac titule na Otvorenom prvenstvu Australije, plasirala se danas u drugo kolo u Melburnu pošto je pobedila Ukrajinku Oleksandru Olijnikovu sa 7:6, 6:1.

Deveta nositeljka imala je velikih problema u prvom setu. Gubila je sa 4:0, ali je uspela da stigne da preokrene rezultat i dobije taj deo igre u taj-brejku.

Olijnikova, kojoj je ovo prvi nastup u glavnom žrebu nekog grend slem turnira, povela je sa 4:0 i u taj-brejku, ali nije uspela da iskoristi dve set lopte, pa je Kiz dobila taj deo igre sa 8:6.

Nakon meča Amerikanka je odgovarala na pitanja novinara.

Da li je odsustvo sa terena u poslednja 2 meseca teniske sezone bilo nužno da bi se sredila u fizičkom ili mentalnom smislu, ili oba? Kako izgleda proces „ponovnog sastavljanja“ sebe?

“Razlozi su bili više fizičke prirode. Imala sam osećaj da u završnom delu sezone nisam mogla da budem sto odsto zdrava. Uvek je postojalo nešto što me je mučilo, i kada bi stvari postale teške, želela sam da mogu da igram osećajući se dobro. Zato sam pokušala da se fizički vratim u dobro stanje. Nažalost, na kraju godine sam se i razbolela, ali mislim da je mogućnost da se saberem i fokusiram na to da budem što spremnija fizički bila zaista važna”, kaže Kijz, i otkriva dalje:

“Nastojala sam da konačno stvorim dovoljno vremena kako bih “dubinski” odradila rehabilitaciju. Sezona je prilično duga, pa je teško pronaći periode u kojima možeš da održavaš snagu, kondiciju i sve ostalo što mora da funkcioniše kako treba. Imam osećaj da mi je sezona malo „izmakla kontroli“ i da nisam uspela da pronađem te blokove vremena koji su mi bili potrebni”, dodaje ona.

Da li konačni izlazak na teren sa ciljem odbrane prve Grend Slem titule potpuno menja situaciju koja se stvara na treninzima - ili tada sve to pada u vodu?

“Ne mislim da sve pada u vodu. Bez obzira na to kako zamišljaš da će biti i kako se pripremaš, mislim da je važno to što znaš da si uradila svoj deo posla i da si spremna za taj trenutak. Ali, u trenutku kada sudija najavi početak meča, sve te “sustigne” na način koji je teško objasniti nekome ko to nije doživeo. Ipak, koliko god to bilo stresno - stalno se podsećam koliko malo ljudi uopšte dobije priliku da bude u tom trenutku. A izaći danas na teren i imati publiku koja je bila tako srdačna je “stres” koji ću rado prihvatiti bilo kada”, dodaje Amerikanka.

Dosta komentara ljubitelja “teniskih sporednosti” je imalo negativne komentare na stajling učesnika turnira koji su im odredile matične robne marke i sveopšti izgled na terenu. U odnosu na tu temu, šampionka je zamoljena da odgovori da li joj smeta ili je nervira to što je često primorana da nosi iste ili veoma slične haljine na turnirima sa drugim igračicama – kad se zna da je za žene nošenje iste garderobe sa drugima na istoj prigodi ravno “noćnoj mori”?

Ja se, iskreno, uopšte ne nerviram zbog toga. Mislim da se ljudi individualno različito osećaju po tom pitanju, ali ja sam oduvek bila sasvim u redu s tim da nosim ono što mi kažu da nosim”, uverava nas Kijz.

Kiz će u drugom kolu Australijan opena igrati protiv sunarodnice Ešlin Kriger koja je danas bila bolja od Čehinje Sare Bejlek sa 6:3, 6:3.

