Danilović i Potapova su na startu turnira savladale Ruskinju Irinu Šmanovič i Argentinku Solanu Sijeru rezultatom 6:3, 3:6, 6:0 posle sat i 28 minuta igre.

Srpsko-austrijski dubl je prvi set rešio brejkom u šestom gemu, potom je na startu drugog seta napravio brejk već u prvom gemu, ali su protivnice uzvratile i uz dva brejka dobile taj deo igre. Danilović i Potapova su sjajno odigrale treći set, nisu rivalkama prepustile niti jedan brejk i tako se plasirale u drugo kolo.

One će u narednoj rundi igrati sa boljim dublom iz duela Su Vej Šej/Jelena Ostapenko - Olivija Gedeki/Dezire Kravčik.

Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Olga Danilović se ranije plasirala i u drugo kolo u pojedinačnoj konkurenciji pošto je pobedila Amerikanku Venus Vilijams. Njena protivnica u drugom kolu biće još jedna Amerikanka, Koko Gof.

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport