Američki teniser Ben Šelton plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio Francuza Iga Ambera sa 6:3, 7:6, 7:6.

Meč Šeltona i Ambera, osmog i 33. tenisera sveta, trajao je dva sata i 40 minuta.

Šelton, polufinalista pre godinu dana u Australiji, rekao je da je to bio jedan od najtežih mečeva prvog kola koje je mogao da odigra.

"Mislim da sam danas ostao zaista smiren. Na ovakvom terenu, igranje protiv Iga u prvom kolu je težak žreb. Zaigrao sam bolji tenis pred kraj meča", rekao je Šelton.

Šelton će u narednom kolu igrati protiv sunarodnika Dejna Svinija, koji je slavio protiv Francuza Gaela Monfisa sa 6:7, 7:5, 6:4, 7:5 posle skoro četiri sata igre.

Peti nosilac, Italijan Lorenco Muzeti prošao je dalje nakon što mu je Belgijanac Rafael Kolinjon predo meč. Rezultat je bio 4:6, 7:6(3), 7:5, 3:2 u korist Muzetija kada je Belgijanac predao meč zbog grčeva i vrtoglavice.

Muzeti će u narednom kolu igrati protiv sunarodnika Lorenca Sonega, koji je danas eliminisao Španca Karlosa Tabernera sa 6:4. 6:0, 6:3.

Ruski teniser Karen Hačanov je posle borbe u pet setova pobedio Amerikanca Aleksa Miklsena sa 4;6, 6:4, 6:3, 5:7, 6:3. Njegov naredni rival biće još jedan Amerikanac Nišeš Basavaredi.

Argentincu Sebastijanu Baesu je takođe bilo potrebno pet setova da eliminiše Francuza Đovanija Perikarda (6:4, 6:4, 3:6, 5:7, 6:3). On će u narednom kolu igrati protiv Italijana Lućana Darderija koji je u prvom kolu bio bolji od Čileanca Kristijana Garina (7:6, 7:5, 7:6).

Plasman u drugo kolo danas su obezbedili i Amerikanci Itan Kvin i Eliot Spiziri, Čeh Jakub Menšik i Italijan Luka Nardi.

Kurir sport/Beta