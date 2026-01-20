Slušaj vest

Specijalni izveštač iz Melburna - Vuk Brajović

Gael Monfis je učešće na Australijan openu završio porazom protiv domaćeg igrača Dejna Svinija u četiri seta (6:7 7:5 6:4 7:5). Iako je u četvrtom setu imao lepu prednost od 4:1 i priliku da se izbori za pobedu – koja bi mu bila ukupno trideset peta na ovom turniru (drugi Francuz po uspesima – posle Conginih 37) simpatični “Monf” je morao da položi reket pred momkom koji je bio jedan od najčešćih sparing-partnera Novaka Đokovića u Melburnu prošle godine.

“I to će proći”, napisao je na kameri Svini, u nameri da da svom velikom uspehu dimenziju skromnosti, ali kao da se ta poruka više odnosila na njegovog protivnika – istinske legende ovog sporta koji će se tokom ove sezone opraštati od publike širom sveta koja ga je pratila kroz 13 osvojenih ATP titula u dve decenije zaista izuzetne karijere.

“Atmosfera je bila sjajna. Znao sam da je Dejn veoma dobar igrač koji voli da igra uz podršku publike, kojoj smo se – pretpostavljam – obojica odužili brojnim lepim poenima I razmenama. Sjajno se branio, animirao publiku... Bilo je i mnogo Francuza u publici, i zaista je bilo prelepo igrati u takvim uslovima”, ističe Gael.

1/4 Vidi galeriju Gael Monfis na Australijan openu Foto: PAUL CROCK / AFP / Profimedia

Zanimljivo je da je i njegova supruga Elena Svitolina objavila da će posle nastupa u Melburnu završiti sezonu (za sada ne i karijeru), pa je medije interesovalo da čuju suprugovo viđenje te odluke…

“Bio sam veoma srećan i ponosan što je to podelila sa navijačima. Ona je izuzetna profesionalka, radi toliko puno da bi bila spremna za dobre nastupe – uz šta ide i angažman van tenisa: za svoju zemlju, kao majka i moja supruga. Ona je izuzetno snažna - ali ponekad telo, pa čak i um, moraju da se resetuju. Iako odluka nije bila laka za nju, ali smo bili uz nju kao porodica i tim da je podržimo u toj odluci. Odlično je radila u pripremama za sezonu, što se videlo i time što je osvojila turnir u Ouklendu, odigrala sjajan meč pre dva dana – i nadam se da će joj svi naredni nastupi ovde biti prijatni".

Kako je njemu ta vrsta podrške pomogla u završnom poglavlju njegove karijere?

“Kao što sam već mnogo puta rekao — tu odluku sam doneo još davno. Prvi put to umalo nisam uradio u vreme kovid-pandemije, drugi put – kada je Elena bila trudna – a ja pokidao plantarnu fasciju. Ona me je stalno gurala, pomerala moje granice – i to se na kraju isplatilo. Srećan sam što sam mogao da pronađem nove motive, i ona je bila presudna u tome".

Šta iskustva iz Melburna znače za tebe kada se osvrneš na svoju karijeru?

“Zaista volim ovo mesto jer je to za mene bilo jedno od prvih putovanja. Kada sam bio mlad, došao sam ovde 2003. godine, čak i pre nego što sam otišao u Ameriku. Imam mnogo lepih uspomena iz juniorskih dana, 2003. i 2004. Godine, kao i one iz teških mečeva ovde. Iako nisam uvek pobeđivao - posebno kad se setim mečeva sa Žilom Simonom – to je sve i dalje bivalo veoma zabavno”, dodaje Monfis.

“Jedno vreme sam imao i trenera iz Australije, pa je moj boravak ovde bivao sadržajniji, drugačiji, duži i po nekoliko nedelja. Australija je za mene uvek bila pomalo posebna, i zaista sam uživao u svemu što mi je Australija pružala”, prenosi nam jedan od najviše voljenih tenisera njegove generacije širom sveta za kraj.

