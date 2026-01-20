Slušaj vest

Ukrajinka Oleksandra Olijnikova, koja je svojevremeno nastupala pod zastavom Hrvatske, ozbiljno je namučila aktuelnu šampionku Medison Kiz u prvom kolu Australijan opena.

Slavila je Kiz na kraju rezultatom 2:0, ali joj je borbena Ukrajinka zadala ozbiljne probleme u prvom setu.

Oleksandra je vodila 4:0 na startu meča, ali je Amerikanka uspela da se vrati i uvede set u taj-brejk. Povela je Ukrajinka sa 4:0 i u taj-brejku, ali nije uspela da iskoristi dve set lopte, pa je kiz dobila prvi set sa 8:6 i u drugom rutinski odradila posao protiv 25-godišnje protivnice iz Kijeva.

Oljnikova, kojoj je ovo bio prvi nastup u glavnom žrebu nekog Grend slema, privukla je neviđenu pažnju svojim neobičnim izgledom.

Teniserka koja je od ranije poznata po brojnim tetovažama koje ima po telu, na licu je imala iscrtane crne tačkice.

Odrasla u Hrvatskoj

Oleksandra je rođena u Kijevu 2001. godine, a kada je imala 10 godina njena porodica izbegla je iz Ukrajine, nakon javnih kritika koje je njen otac Denis uputio na račun tadašnjeg predsednika Viktora Janukoviča.

Došli su u Hrvatsku kao izbeglice i Oleksandra je tu praktično i započela svoju tenisku karijeru. Dobila je državljanstvo i prve profesionalne turnire igrala je pod zastavom Hrvatske.

Kao juniorka beležila je sjajne uspehe, posebno u dublu, gde je osvojila čak devet evropskih titula za devojčice ispod 14 godina. U istoj kategoriji imala je odlične rezultate i u singlu, a kasnije je pravila uspehe i na ITF turnirima.

Međutim, bila je izuzetno nezadovoljna odnosom koji prema njoj ima Hrvatski teniski savez (HTS).

Nije bilo adekvatne podrške za talentovanu mladu teniserku koja je već tada osvajala turnire, pa je njen otac jednom prilikom istakao da se Hrvatska za njih ne razlikuje od Ukrajine iz koje su proterani, jer osećaju da su prepušteni sami sebi.

I sama Oleksandra je ljude iz HTS-a tada uporedila sa italijanskom mafijom.

"Ljudi iz hrvatskog tenisa su mi se uvek smejali i rugali: 'Oh, ta jadna Ukrajinka sa ludim ocem. Nema šanse da uspe, zaboravite na nju', govorili su dok sam sate provodila trenirajući. Gotovo šest godina igram pod hrvatskom zastavom, osvojila sam mnoštvo medalja i donela renking boova Hrvatskoj, ali sam i dalje ostala..."

"Šta znači biti deo te mafije? Npr. 2018. godine sam bila najbolja hrvatska teniserka do 18 godina. Dugo sam bila jedina U18 teniserka sa WTA bodovima, ali nagradu za najbolju je osvojila devojka koja je ostvarila nekoliko pobeda. Ta devojka je iz Čakovaca, šefica HTS-a je iz Čakovaca, dok je jedan član izvršnog odbora HTS-a iz Čakovaca i ima isto prezime kao i ona", otkrila je 2019. godine Oleksandra.

Ogorčena teniserka, koja je na sve moguće načine godinama prikupljala novac kako bi mogla da nastavi da se bavi tenisom, 2022. godine odlučila je da zaigra za zemlju u kojoj je reođena i formalno se vratila pod ukrajinsku zastavu u ITF i WTA.

Dok je nastupala za Hrvatsku njen najbolji renking bio je 551. mesto i jedna ITF titula, a sada igra tenis života i probija se na WTA listi.

Tata na frontu

Nakon debija u Melburnu, 25-godišnja teniserka otkrila je da je njen otac Denis vojnik i da se trenutno bori na frontu u Ukrajini.

"Moj otac je vojnik. Ovde sam sama. Pre sam putovala sa njim. Moj otac mi je najveća podrška od detinjstva u svemu. Veoma sam ponosna na njega. To je nešto što me još više motiviše. Nakon što se pridružio vojsci, napredovala sam preko 200 pozicija", kaže Oleksandra i dodaje:

"Znam da mu je bio san da me vidi na ovom terenu. Ne mogu da objasnim ta osećanja. Kada ste u ovoj situaciji, možete da postavite prave prioritete u svom životu. Učinila bih sve da ga učinim još ponosnijim. Čak mi je i on rekao da je to bio neverovatan meč. Upravo mi je poslao poruku. Ostvarila sam mu san. Šta može biti veća motivacija? Ne mogu ovo da zamislim".