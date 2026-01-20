Francuz namučio Frica, Mahač ubedljiv protiv Dimitrova.
Australijan open
KRAJ ZA DIMITROVA! Mahač rutinski savladao Bugarina - i Tejlor Fric obezbedio plasman u drugu rundu!
Američki teniser Tejlor Fric plasirao se u drugo kolo Australijan opena, pošto je danas u Melburnu u prvom kolu pobedio Francuza Valentina Rojera 7:6 (7:5), 5:7, 6:1, 6:3.
Meč je trajao tri sata i dva minuta.
Fric će u drugom kolu igrati protiv Čeha Vita Koprive, koji je savladao nemačkog tenisera Jan-Lenarda Štrufa 4:6, 6:2, 2:6, 6:3, 6:1.
U drugo kolo prvog grend slem turnira u sezoni plasirao se i Čeh Tomaš Mahač, koji je nadigrao Bugarina Grigora Dimitrova 6:4, 6:4, 6:3.
Rival Mahaču u drugom kolu biće pobednik duela između Grka Stefanosa Cicipasa i Japanca Šintara Močizukija.
