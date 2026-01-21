Slušaj vest

Lučano Darderi, 25. teniser sveta, ostvario je plasman u drugu rundu Australijan opena pobedom nad Čileancem Kristijanom Garinom u tri neizvesna seta.

Rezultat ovog meča je bio 7:6(7:5), 7:5, 7:6(7:3).

Darderi je opravdao ulogu favorita uz dosta muke, ali je uspeo da meč završi bez izgubljenog seta i tako učini sebi veliku uslugu.

Nakon što je odigran poslednji poen viđena je bizarna i komična situacija.

Italijan je žurio i to prilično... Toliko da je izgledalo da je malo falilo da se uneredi nasred terena.

Darderi je zanemario sve zvanične i nezvanične protokole, dotrčao je do rivala i pružio mu ruku, a onda trkom nastavio ka svlačionici.

Pogledajte kako je izgledala za situacija:

Darderi, 25. teniser sveta, u drugom kolu prvog Grend slema u sezoni će igrati protiv Sebastijana Baeza.

