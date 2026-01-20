Slušaj vest

Drugi teniser sveta, Italijan Janik Siner plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto mu je Francuz Ugo Gaston predao meč.

Dvostruki branilac titule vodio je sa 6:2, 6:1 kada je Francuz odlučio da preda meč prvog kola.

Meč prvog kola AO, Siner - Gaston Foto: Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

 Meč je trajao samo 68 minuta, a završio se emotivnom scenom - utučeni Gaston je zaplakao nakon predaje, a Siner mu je odmah prišao kako bi ga utešio.

"Video sam da ne servira baš brzim tempom, posebno u drugom setu, ali to nije način na koji želite da dobijete meč", rekao je Siner.

Pogledajte nazanimljivije momente sa meča:

Siner će u drugom kolu igrati protiv boljeg iz duela između Australijanca Džejmsa Dakvorta, koji je stigao na turnir preko "specijalne pozivnice" i Hrvata Dina Pržimića, koji je kao "srećni gubitnik" upao u glavni žreb.

Janik Siner i Marijana Veljović Izvor: Eurosport