Japanska teniserka Naomi Osaka imala je danas poprilično neobičan ulazak na Australijan open, pošto je nosila beli šešir širokog oboda i držala beli kišobran dok je hodala Rod Lejver arenom.

Neobičan stajling japanske teniserke na Australijan openu. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sa šešira koji je nosila vukao se beli veo, a na njegovom vrhu bio je veliki beli leptir. Pored kišobrana i šešira, Osaka je nosila dugačku tirkiznu tuniku i bele pantalone. 

Podsetimo, Osaka je osvojila dve od svoje četiri grend slem titule na Australijan openu.

Ona trenutno igra protiv Hrvatice Antonije Ružić meč prvog kola.

