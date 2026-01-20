Stajling čuvene Grend slem šampionke izazvao lavinu reakcija na društvenim mrežama.
LUDILO
LJUDI U NEVERICI GLEDALI SLAVNU TENISERKU! Ogroman šešir, beli veo i kišobran - najluđi stajling u istoriji Grend slema! Društvene mreže gore! (VIDEO)
Slušaj vest
Japanska teniserka Naomi Osaka imala je danas poprilično neobičan ulazak na Australijan open, pošto je nosila beli šešir širokog oboda i držala beli kišobran dok je hodala Rod Lejver arenom.
Neobičan stajling japanske teniserke na Australijan openu. Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia, Ella Ling / Shutterstock Editorial / Profimedia
Vidi galeriju
Sa šešira koji je nosila vukao se beli veo, a na njegovom vrhu bio je veliki beli leptir. Pored kišobrana i šešira, Osaka je nosila dugačku tirkiznu tuniku i bele pantalone.
Podsetimo, Osaka je osvojila dve od svoje četiri grend slem titule na Australijan openu.
Ona trenutno igra protiv Hrvatice Antonije Ružić meč prvog kola.
Reaguj
1