Legendarni španski fudbaler Huan Mata osvojio je u fudbalu skoro sve što je moguće - Svetsko i Evropsko prvenstvo i olimpijsku zlatnu medalju sa reprezentacijom svoje zemlje, Ligu šampiona i dva puta Ligu Evrope (sa dva različita kluba), FA i Liga Kup u Engleskoj i brojna lična priznanja.

Sinoć je bio gost “Tima Đoković” na Rod Lejver Areni u meču protiv njegovog sunarodnika Pedra Martineza, što je budno oko svetskih medija momentalno zabeležilo.

1/16 Vidi galeriju Novak Đoković - Pedro Martinez Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Fudbaler ekipe Melburn Viktori iskoristio je priliku da sa suprugom prisustvuje prvom meču velikog šampiona i imao puno lepih reči na račun našeg asa – što je Novaku bilo posebno drago…

Huan Mata Foto: Dominic Jack / Alamy / Profimedia

"Bilo je stvarno zadovoljstvo videti ga večeras i veliko mu hvala što je došao. Čast je imati takvog šampiona, čoveka koji je osvajao Svetsko prvenstvo, velike trofeje sa Španijom i raznim klubovima u Evropi. Nismo imali prilike da se sretnemo nakon meča, ali naravno pratimo jedan drugog kroz naše karijere dugi niz godina”, kaže Novak.

“I on je veteran u svom sportu, znam da sada ovde igra. Ne znam kakvi su rasporedi utakmica, ali pokušaću da možda na neki slobodan dan i ja da uzvratim podršku. Bilo bi lepo, nadam se da je uživao i hvala mu što mi je uputio komplimente", dodao je Đoković.

Kurir sport/Vuk Brajović