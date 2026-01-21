Slušaj vest

Nakon poraza od aktuelne šampionke Medison Kiz na svom debiju na Australijan openu, 25-godišnja ukrajinska teniserka Oleksandra Olijnjikova, koja je svojevremeno igrala pod zastavom Hrvatske, govorila je o aktuelnoj situaciji u domovini.

Oleksandra je na konferenciji za medije otkrila da se za AO pripremala u Ukrajini.

"Pripreme za ovaj turnir odradila sam u Ukrajini i tokom tih priprema slušala sam eksplozije. Bilo je nekoliko velikih napada u noći koju sam provela u Ukrajini pre polaska ovde. Jedna eksplozija dogodila se veoma blizu mog doma, a dron je pogodio kuću preko puta. Moj stan se bukvalno tresao od detonacije", kaže Ukrajinka.

Ukrajinka debitovala na Australijan openu. Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia, Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njen otac Denis trenutno je na frontu u Ukrajini.

"Da, moj otac je vojnik. Što se mene tiče, ovde sam sama, a ranije sam putovala sa njim. Otac mi je od detinjstva najveća podrška u svemu. Veoma sam ponosna na njega. Iskreno, to me dodatno motiviše. Posle njegovog odlaska u vojsku napredovala sam za više od 200 mesta na rang listi jer znam da mu je san bio da me vidi na ovom terenu", kaže ona i dodaje:

"Ne mogu da objasnim ta osećanja, ali u ovakvoj situaciji čovek zaista postavi prioritete u životu. Učiniću sve da ga još više učinim ponosnim. Kada mi je napisao poruku i rekao da je to bio sjajan meč – samo mi je poslao poruku – shvatila sam da sam mu u takvim okolnostima ispunila san. Šta može da bude veće od toga? Šta može da bude veća motivacija? Ne mogu ni da zamislim".

Ne propustiteTenisNASTUPALA POD ZASTAVOM HRVATSKE, PA OSULA BRUTALNU PALJBU PO KOMŠIJAMA - "Ovde možeš da uspeš samo ako si deo mafije!" Sada je sve šokirala svojim izgledom!
profimedia-1067525557.jpg
TenisLJUDI U NEVERICI GLEDALI SLAVNU TENISERKU! Ogroman šešir, beli veo i kišobran - najluđi stajling u istoriji Grend slema! Društvene mreže gore! (VIDEO)
Naomi Osaka
TenisSINER SE NIJE POŠTENO NI OZNOJIO! Protivnik predao meč, pa zaplakao - Italijan ga tešio na terenu: Žao mi je što sam na ovaj način pobedio!
Janik Siner
TenisEMOTIVAN KRAJ LEGENDE! Čuveni teniser odigrao poslednji meč na Australijan openu: Odluku sam doneo odavno, volim ovo mesto...
Gael Monfis

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport