Nakon poraza od aktuelne šampionke Medison Kiz na svom debiju na Australijan openu, 25-godišnja ukrajinska teniserka Oleksandra Olijnjikova, koja je svojevremeno igrala pod zastavom Hrvatske, govorila je o aktuelnoj situaciji u domovini.

Oleksandra je na konferenciji za medije otkrila da se za AO pripremala u Ukrajini.

"Pripreme za ovaj turnir odradila sam u Ukrajini i tokom tih priprema slušala sam eksplozije. Bilo je nekoliko velikih napada u noći koju sam provela u Ukrajini pre polaska ovde. Jedna eksplozija dogodila se veoma blizu mog doma, a dron je pogodio kuću preko puta. Moj stan se bukvalno tresao od detonacije", kaže Ukrajinka.

Njen otac Denis trenutno je na frontu u Ukrajini.

"Da, moj otac je vojnik. Što se mene tiče, ovde sam sama, a ranije sam putovala sa njim. Otac mi je od detinjstva najveća podrška u svemu. Veoma sam ponosna na njega. Iskreno, to me dodatno motiviše. Posle njegovog odlaska u vojsku napredovala sam za više od 200 mesta na rang listi jer znam da mu je san bio da me vidi na ovom terenu", kaže ona i dodaje:

"Ne mogu da objasnim ta osećanja, ali u ovakvoj situaciji čovek zaista postavi prioritete u životu. Učiniću sve da ga još više učinim ponosnim. Kada mi je napisao poruku i rekao da je to bio sjajan meč – samo mi je poslao poruku – shvatila sam da sam mu u takvim okolnostima ispunila san. Šta može da bude veće od toga? Šta može da bude veća motivacija? Ne mogu ni da zamislim".