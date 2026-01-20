Slušaj vest

Izveštač Kurira sa Australijan opena, Vuk Brajović

Šezdeset osam minuta je trajao meč Janika Sinera na prvom koraku tako željene odbrane dve uzastopno osvojene titule na Australijan Openu. Treći set nije ni odigran (6-2, 6-1) usled predaje načetog Francuza Gastona – ali ni to ne bi ništa bitnije promenilo u bilo kom smislu. Za razliku od prethodnih godina, Janik je izabrao da mu jedini nastup pred Melburn bude na egzibiciji sa Alkarazom u Inčeonu (Koreja), pa se tu-i-tamo moglo primetiti odsustvo “ubitačnog moda” kojim je brisao (skoro) svu konkurenciju pred sobom u aktivnim mesecima prošle godine. I pored toga, naredni protivnici u žrebu neće ništa mirnije spavati narednih dana – a Siner uživati u još više slobodnog vremena za odmor i treninge…

Kako se oseća posle prvog zvaničnog meča posle dva meseca pauze?

“Srećan sam prikazanim, puno smo radili pred povratak na teren. Bilo je sjajno, iako predaja protivnika nije način na koji želite da okončate meč. Želim mu brz oporavak i nadam se da nije ništa ozbiljno”, otvara razgovor Siner, i dodaje:

“Teško je izdvojiti jednu stvar od ostalih – osim možda da to opišem kao opšti osećaj da sam ponovo u takmičarskom ritmu.

Proveo sam mnogo dugih dana u pripremnom periodu pokušavajući da unapredim svoju igru – ali je, na kraju dana, najvažnije je izaći na teren i uživati. Posebno je zadovoljstvo započeti sezonu u noćnom terminu na Grend slemu, pred punom Rod Lejver Arenom – i to vas motiviše da date sve od sebe. Osećao sam da je on veoma dobro počeo, pogađao je neke sjajne udarce.

Pokušavao sam malo da razumem njegovu igru, i iako smo igrali nekoliko puta pre par godina - stvari su se malo promenile, pa sam pokušavao da shvatim njegov stil igre. Posle toga sam pokušao da podignem svoj nivo, što je veoma dobro funkcionisalo”, ističe Siner.

Koje promene je načinio na servisu posle Ju Es Opena – i zašto je smatrao da su bile neophodne?

“Mislim, nije to samo od Ju Es Opena. Osećao sam da je servis bio i da je i dalje udarac koji moram da unapredim; to je jedini udarac gde možemo sve da uradimo sami. Malo smo promenili pokret i ritam servisa. Ranije je bio prebrz na početku, dok je sada malo sporiji. Bacanje loptice je obično bilo malo više ispred i malo udesno, a sada - malo više unazad i iznad glave. Ponekad ga i dalje gubim, i servis nije udarac sa kojim se osećam potpuno sigurno – ali radimo na tome. To je jedan od najvažnijih udaraca koji imamo, jer može da vam donese mnogo prednosti”, objašnjava Italijan.

Koliko si vremena proveo radeći na mentalnom aspektu tokom pauze, da li si radio sa dr Čećarelijem i njegovim timom i koliko je to važno?

“Pričao sam sa dr Rikardom, ali nisam bio u njegovoj “mentalnoj teretani”. U kontaktu smo, pokušavamo da se uskladimo i radimo na nekoliko stvari. Imam svoj kućni set sa sobom što mi omogućava da radim – kad osetim potrebu ili imam vremena. To je na periodičnoj osnovi, zavisi od mog mentalnog stanjua – ali sigurno ima još prostora za napredak. U stalnom smo kontaktu, i dobro je imati stabilnu osobu i sa te strane. Poštujem njegovu radnu etiku, sve se bolje razumemo – i prija mi rad na tom aspektu”, odgovara Siner.

