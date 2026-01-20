Slušaj vest

Grčki teniser Stefanos Cicipas plasirao se danas u drugo kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedio Japanca Sintaroa Motidžukija sa 4:6, 6:3, 6:2, 6:2.

Cicipas, trenutno 35. na ATP listi, slavio je protiv 112. tenisera sveta posle tri sata igre.

Stefanos Cicipas Foto: Hector RETAMAL / AFP /Profimedia, William WEST / AFP / Profimedia, Ryan LIM / AFP / Profimedia

Grk će u narednom kolu igrati protiv Čeha Tomasa Mahača koji je bio bolji od bugarskog tenisera Grigora Dimitrova sa 6:4, 6:4, 6:3.

Cicipas i Mahač su se do sada sastali samo jednom i tada je slavio grčki teniser.

