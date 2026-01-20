Slušaj vest

Neprijatna situacija obeležila je najavu meča drugog kola Australijan opena u kojem se Olga Danilović sastaje sa Koko Gof, i to zbog propusta u televizijskom prenosu.

Tokom emitovanja na Eurosportu, uz ime srpske teniserke pojavila se pogrešna zastava – umesto obeležja Srbije, prikazana je zastava Slovenije.

Detalji sa meča Danilović - Vilijams Foto: Martin KEEP / AFP / Profimedia

Gaf je brzo zapao za oko gledaocima, naročito u Srbiji, gde je Danilovićeva veoma poznata, pa su reakcije na društvenim mrežama ubrzo počele da se nižu.

Iako je reč o tehničkoj, odnosno grafičkoj grešci u najavi susreta, propust nije ostao nezapažen.

Pogledajte:

Screenshot 2026-01-20 154341.jpg
Foto: Screenshot / Eurosport

Podsetimo, Olga Danilović izborila je plasman u drugo kolo prvog grend slema u sezoni nakon velike pobede nad Venus Vilijams – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. U borbi za osminu finala čeka je Amerikanka Koko Gof.

Ne propustiteTenisOLGA DANILOVIĆ POBEDILA I DRUGI MEČ NA AUSTRALIJAN OPENU! Srpkinja nije mogla bolje da startuje u Melburnu!
Olga Danilović
TenisOLGA I HAMAD NA DVA NAJVEĆA STADIONA U MELBURNU! Poznato kada srpski predstavnici igraju mečeve 2. kola Australijan opena!
Olga Danilović
TenisTEŽE NIJE MOGLO! Olga dobila protivnicu u drugom kolu, pa poručila: Ona je Grend slem šampionka - cele godine radim za ovo! Taktiku ću sačuvati za sebe!
Olga Danilović
Tenis"OLGA JE SJAJNA, NE IGRAM ČESTO PROTIV TAKVIH..." Sjajne reči treće teniserke sveta pred meč sa Srpkinjom: Biće teško, radujem se
Koko Gof

Olga Danilović vrisak zbog pobede protiv Venus Vilijams Izvor: Eurosport