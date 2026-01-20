Slušaj vest

Neprijatna situacija obeležila je najavu meča drugog kola Australijan opena u kojem se Olga Danilović sastaje sa Koko Gof, i to zbog propusta u televizijskom prenosu.

Tokom emitovanja na Eurosportu, uz ime srpske teniserke pojavila se pogrešna zastava – umesto obeležja Srbije, prikazana je zastava Slovenije.

Gaf je brzo zapao za oko gledaocima, naročito u Srbiji, gde je Danilovićeva veoma poznata, pa su reakcije na društvenim mrežama ubrzo počele da se nižu.

Iako je reč o tehničkoj, odnosno grafičkoj grešci u najavi susreta, propust nije ostao nezapažen.

Foto: Screenshot / Eurosport

Podsetimo, Olga Danilović izborila je plasman u drugo kolo prvog grend slema u sezoni nakon velike pobede nad Venus Vilijams – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. U borbi za osminu finala čeka je Amerikanka Koko Gof.