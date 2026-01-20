SKANDAL SA SRPSKOM ZASTAVOM NA AUSTRALIJAN OPENU! Ogroman propust tokom prenosa uživo! Najavili meč Olge Danilović, pa se žestoko obrukali! FOTO
Neprijatna situacija obeležila je najavu meča drugog kola Australijan opena u kojem se Olga Danilović sastaje sa Koko Gof, i to zbog propusta u televizijskom prenosu.
Tokom emitovanja na Eurosportu, uz ime srpske teniserke pojavila se pogrešna zastava – umesto obeležja Srbije, prikazana je zastava Slovenije.
Gaf je brzo zapao za oko gledaocima, naročito u Srbiji, gde je Danilovićeva veoma poznata, pa su reakcije na društvenim mrežama ubrzo počele da se nižu.
Iako je reč o tehničkoj, odnosno grafičkoj grešci u najavi susreta, propust nije ostao nezapažen.
Pogledajte:
Podsetimo, Olga Danilović izborila je plasman u drugo kolo prvog grend slema u sezoni nakon velike pobede nad Venus Vilijams – 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. U borbi za osminu finala čeka je Amerikanka Koko Gof.