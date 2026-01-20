Slušaj vest

Meč Osake i Ružić, 17. i 65. teniserke sveta, trajao je dva sata i 24 minuta.

Osaka će u narednom kolu Australijan opena igrati protiv Rumunke Sorane Kirstee koja je danas bila bolja od Nemice Eve Lis, takođe, u tri seta - 3:6, 6:4, 6:3.

Plasman u drugo kolo prvog grend slem turnira u sezoni obezbedila je i Letonka Jelena Ostapenko koja je sa 6:4, 6:4 slavila protiv Slovakinje Rebeke Sramkove. Njana protivnica u narednoj rundi biće Kineskinja Vang Ksiju.

Kvalifikantkinja, Čehinja Nikola Bartunkova eliminisala je domaću teniserku Dariju Kasatkinu sa 7:6, 0:6, 6:3. Bartunkovu u drugom kolu čeka duel protiv švajcarske teniserke Belinde Benčić koja je savladala Kejti Bolter 6:0, 7:5.

Prolaz u narednu rundu takmičenja obezbedila je i Nemica Laura Sigmond pošto je bila bolja od Ruskinje Ljudmile Samsonove sa 0:6, 7:5, 6:4. Ona će u drugom kolu igrati protiv bolje iz duela Medison Inglis - Kimberli Birel.

(Beta)

Melburn, tenis, navijači Izvor: Kurir sport