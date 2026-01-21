Slušaj vest

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović završila je učešće na Australijan openu, pošto je u drugom kolu doživela ubedljiv poraz od Amerikanke Koko Gof.

Treća teniserka sveta posle jedan sat i 20 minuta igre savladala je srpsku teniserku rezultatom 2:0 u setovima (6:2, 6:2).

Nije imala Olga šanse na ovom meču, dominirala je Koko tokom čitavog meča i zasluženo stigla do ubedljivog trijumfa.

Silovito je Amerikanka otvorila prvi set, oduzela je odmah servis Srpkinji i nakon toga ekspresno stigla do ogromnih 5:0. Tek nakon šestog gema na meču Olga je uspela da se upiše na semafor. Osvojila je nakon toga još jedan gem, ali to je bilo sve od naše predstavnice u prvom setu - 2:6.

Ništa bolje Olga nije prošla ni u drugom setu. Ponovo je Koko Gof furiozno otvorila set - dva puta je oduzela servis Danilovićevoj i povela sa velikih 3:0. Do kraja meča rutinski je sačuvala veliku prednost i zasluženo prošla u treće kolo.

Amerikanka će u narednoj rundi igrati protiv sunarodnice Hejli Baptist, koja je sa 2:0 u setovima savladala Australijanku Storm Hanter.