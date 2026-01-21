NEMA SPAVANJA! Poznato kad Novak nastavlja pohod na titulu u Melburnu - termin nije idealan!
Izašao je raspored mečeva na Australijan Openu za četvrtak 22.januar, a meč Đokovića i Italijana Maestrelija zakazan je kao drugi u dnevnom programu na Rod Lejver Areni.
Večernji termin na istom stadionu predstaviće aktuelnog dvostrukog šampiona Janika Sinera protiv domaćeg igrača Dakvorta - a zatim i nekadašnju finalistkinju Ribakinu iz Kazahstana protiv Francuskinje Gračeve.
Kako ova očekivana odluka nije bila i potvrđena do kraja Novakovog treninga - postojala je mala nada da će naš as dobiti jedan od dva veĉernja termina ili možda odigrati na Margaret Kortu - ali i ova odluka organizatora nosi neke prednosti za Đokovića.
Ako se ovoga puta već moralo igrati po danu (pošto je Novak sada 4.nosilac), bolje je da to bude protiv debitanta iz Italije i pri početku turnira nego kasnije, kada bi Novak bio umorniji a protivnici teži. Takođe, očekuje se da temperatura bude malo iznad 20 stepeni, pa bi to bili skoro idelni uslovi za januarski tenis na otvorenom u Melburnu...
Dnevni program na Lejveru počinje od 1:30 ujutru po našem vremenu, a Novakov meč ne treba očekivati pre 3 sata ujutru.
Kurir sport/Vuk Brajović