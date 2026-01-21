Slušaj vest

Najbolja srpska teniserka Olga Danilović završila je učešće na ovogodišnjem Australijan openu, pošto je u drugom kolu doživela ubedljiv poraz od treće teniserke sveta, Amerikanke Koko Gof - 2:6, 2:6.

Iako je Olga Danilović ovog januara u Melburnu imala istovremeno veoma čudan i loš žreb, ne možemo se oteti utisku da je naša teniserka mogla dosta bolje. Ipak, kampanja na Australijan Openu 2026 za našu teniserku završena je porazom od treće nositeljke Koko Gof sa ubedljivih 2:0 za 78 minuta.

Viđajući je u odličnim izdanjima na najvećim turnirima sezone, pre svega na Rolan Garosu (4. kolo) kao i ovde (isti domet – prošle godine), ostaje žal za prevelikim brojem načinjenih grešaka, naročito onih neiznuđenih (34), pošto je i Koko Gof načinila skoro isti broj iznuđenih grešaka (17 na Olginih 19). Da je bilo manje tenzije u pristupu igri (osvojeni poeni na riternu prvog servisa – Danilović 16%, Gof – 50%) utisak je da bi i favorizovana protivnica osetila pritisak i bila manje učinkovita, odnosno da ne bi ostvarivala nizove od pet, odnosno tri osvojena gema. Gof je protivnica dostojna velikog poštovanja zbog više izuzetnih teniskih kvaliteta, ali i ona mora sve svoje dobitke na terenu da zaradi, i iz pregleda toka više poena nije nemoguće zaključiti da bi neki od njihovih narednih mečeva mogao da ide “gem za gem”…

“Ona je vrhunska igračica, treća na svetu, nemam šta da kažem. Mislim da nisam toliko loše igrala, imala sam šansu za još neki gem, ali ona je bila sjajna. Imala sam osećaj da odigram dobar poen, napadnem, a ona vrati pod noge. Kad sam završila meč, stvarno sam osećala da bih joj rekla - svaka čast! Često mi se dešava da imam nedoumice u glavi „da sam ovo ili da sam ono uradila“, ali sada – ne”, iskrena je Olga u razgovoru sa srpskim medijima.

“Ekstremno je spremna, mašina je, moraš baš da zaradiš svaki poen. Vraća se jako dobro u poen kada je napadaš, vrhunska je atleta”, ističe ona.

Na komentar da je statistika ukazala na spomenute 34 neiznuđene greške, Olga dodaje subjektivan komentar: “Svi vi treba da stanete na teren, pa da vidite kako je... Izaći na teren je teško, svako uđe najbolje što može. Ona se spremila jako dobro. Duvao je jako vetar u startu, ona se brže privikla na te uslove, na 2:0 se to osetilo…”

Protiv Sabalenke isto bilo 5:0 na Rolan Garosu – kao i danas, i taj rezultat nije reflektovao nivo igre

“Sport je to - nekada igraš brutalno, pa izgubiš, nekada igraš loše i pobediš, je****. Izvinite što psujem, ali tako je, je****!”, dodala je razočarana Olga.

Posledica eliminacije u drugom kolu Melburna dovešće do većeg pada na WTA listi (projektovano 85. mesto ili niže), ali to nije primarna briga u ovom trenutku:

“Trudim se da ne razmišljam o bodovima i stvarno ne razmišljam. Mislim da je to pogrešan način da uđeš u turnir, ulaziš automatski s blokadom. Mislim da je najveći minus ovog dela sezone što nema mnogo turnira, samo kvalifikacije nekoliko turnira – u Dohi, Dubaiju, Abu Dabiju – to nije idealno. Pad na listi se desi isto kao i uspon, nikada se nisam time opterećivala, nadam se da će tako i ostati”, kaže nam Olga.

Nije još uvek sigurna da li će probati da se kvalifikuje za turnire na Bliskom Istoku ili neke turnire sa nagradnim fondom od 125.000 koji su naknadno uvršteni u kalendar. Pitanje je kako će proći u dublu i uklopiti turnirske obaveze posle dugačkog puta…

Planovi za napredak u igri?

“Mislim da imam dovoljno godina na turneji da treba da nadograđujem neke igračke ciljeve koje sam sebi zadala još pre dve godine. Poznajem sebe dovoljno dobro – znam šta mi nedostaje, šta sam poboljšala, na čemu treba da radim... Rasterećeno sam ušla u ovu sezonu sama sa sobom.”

Još jednom se pričalo o izazovima u meču sa Venus Vilijams…

“Mislim da Venus niko nije želeo u žrebu, sigurna sam u to. Taj meč je budio ogromne emocije pred meč... Jako sam ponosna na taj prvi meč, mislim da je bilo jako teško i da je ona igrala jako dobro, igrala je vrhunski, ceo stadion je bio uz nju, vikali su posle promašenog prvog servisa... Mnogo je stvari bilo sa kojima sam morala da se nosim, a u glavi imam da treba da pobedim, da moram da pobedim.”

Nije zadovoljna Olga žrebom u poslednje vreme:

“Poslednjih nekoliko Grend Slemova me stvarno nije pogledao žreb, iako stvarno ne volim da pričam o tome. Danas nemam za čime da žalim, dala sam koliko sam mogla. Ona je bolja igračica, i svaka čast na tome”, zaključuje Olga Danilović.

