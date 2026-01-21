LEGENDARNI ŠPANAC NAPRAVIO HAOS U MELBURNU! Usred meča se zaleteo ka publici i nasrnuo na navijača! Hteo da ga BIJE, sudija jurio po terenu da sve smiri (VIDEO)
Tenis važi za sport gde su incidenti retki, ali jedan nesvakidašnji desio se u Melburnu.
Tokom meča Alehandra Davidoviča Fokine i Rajlija Opelke na Australijan openu, umalo je došlo do fizičkog sukoba jednog tenisera i navijača sa tribina.
Legendarni Španac, Davidovič Fokina, vodio je sa 2:0 u setovima, ali se Opelka vratio, te je Alehandro postajao sve nervozniji.
Navijači su ga provocirali, a onda mu je jedan uputio i nepristojni gest, te se Španac momentalno zaleteo ka njemu. Bacio je reket, krenuo ka tribini i nasrnuo na navijača, srećom samo verbalno, a situacija nije eskalirala u fizički obračun zbog sudije Nika Helverta koji je jurio po terenu kako bi sve smirio.
Meč je na kraju nastavljen, a kako je sve izgledalo pogledajte u sledećem snimku:
BONUS VIDEO: