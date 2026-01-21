Slušaj vest

Tenis važi za sport gde su incidenti retki, ali jedan nesvakidašnji desio se u Melburnu.

Tokom meča Alehandra Davidoviča Fokine i Rajlija Opelke na Australijan openu, umalo je došlo do fizičkog sukoba jednog tenisera i navijača sa tribina.

Legendarni Španac, Davidovič Fokina, vodio je sa 2:0 u setovima, ali se Opelka vratio, te je Alehandro postajao sve nervozniji.

Alehandro Davidovič Fokina tokom meča protiv Rajlija Opelke na Australijan openu Foto: Izhar KHAN / AFP / Profimedia

Navijači su ga provocirali, a onda mu je jedan uputio i nepristojni gest, te se Španac momentalno zaleteo ka njemu. Bacio je reket, krenuo ka tribini i nasrnuo na navijača, srećom samo verbalno, a situacija nije eskalirala u fizički obračun zbog sudije Nika Helverta koji je jurio po terenu kako bi sve smirio.

Meč je na kraju nastavljen, a kako je sve izgledalo pogledajte u sledećem snimku:

