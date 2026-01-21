Slušaj vest

Prvi teniser sveta, Španac Karlos Alkaraz plasirao se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu pošto je pobedio Nemca Janika Hanfmana sa 7:6, 6:3, 6:2.

Meč drugog kola Australijan opena. Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U prvom setu od 78 minuta, najdužem koji je Alkaraz odigrao u karijeri na grend slem turnirima, Hanfman je vodio sa 3:1 i spasio dve brejk lopte na 5:5, potom je vodio sa 4:3 u taj-brejku, pre nego što je Španac osvojio četiri uzastopna poena.

Alkaraz je drugi set rešio brejkom u četvrtom gemu, da bi u trećem dva puta oduzeo servis rivalu i tako obezbedio plasman u naredno kolo.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Sledeći protivnik Alkaraza biće Francuz Korentan Mute kojem je Amerikanac Majkl Dženg predao meč drugog kola.

Ne propustiteTenisLEGENDARNI ŠPANAC NAPRAVIO HAOS U MELBURNU! Usred meča se zaleteo ka publici i nasrnuo na navijača! Hteo da ga BIJE, sudija jurio po terenu da sve smiri (VIDEO)
profimedia-1067870084.jpg
Tenis"IZVINITE ŠTO PSUJEM, ALI TAKO JE" Olga nije krila razočaranje posle teškog poraza: Mnogo je stvari sa kojima sam morala da se nosim!
Olga Danilović
TenisNEMA SPAVANJA! Poznato kad Novak nastavlja pohod na titulu u Melburnu - termin nije idealan!
Novak Đoković
TenisOLGA ISPALA SA AUSTRALIJAN OPENA - Srpkinja nemoćna protiv treće na svetu! (VIDEO)
Olga Danilović

Novak Ðoković se prekrstio i izvinio  Izvor: Izvor:Eurosport