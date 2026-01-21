Slušaj vest

Nakon poraza od aktuelne šampionke Medison Kiz na svom debiju na Australijan openu, 25-godišnja Ukrajinka Oleksandra Olijnjikova imala je izuzetno zanimljivo izlaganje pred novinarima.

Na konferenciju za medije došla je u majci na kojoj je pisalo: "Treba mi vaša pomoć da zaštitimo ukrajinsku decu i žene, ali ne mogu da pričam o tome ovde", a onda se osvrnula i na stanje u svojoj domovini.

"Pripreme za ovaj turnir odradila sam u Ukrajini i tokom tih priprema slušala sam eksplozije. Bilo je nekoliko velikih napada u noći koju sam provela u Ukrajini pre polaska ovde. Jedna eksplozija dogodila se veoma blizu mog doma, a dron je pogodio kuću preko puta. Moj stan se bukvalno tresao od detonacije", otkrila je Oleksandra.

1/5 Vidi galeriju Ukrajinka debitovala na Australijan openu. Foto: Marcin Cholewinski / Zuma Press / Profimedia, Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Njen otac Denis trenutno je na frontu u Ukrajini.

"Da, moj otac je vojnik. Što se mene tiče, ovde sam sama, a ranije sam putovala sa njim. Otac mi je od detinjstva najveća podrška u svemu. Veoma sam ponosna na njega. Iskreno, to me dodatno motiviše. Posle njegovog odlaska u vojsku napredovala sam za više od 200 mesta na rang listi jer znam da mu je san bio da me vidi na ovom terenu", kaže ona i dodaje:

"Ne mogu da objasnim ta osećanja, ali u ovakvoj situaciji čovek zaista postavi prioritete u životu. Učiniću sve da ga još više učinim ponosnim. Kada mi je napisao poruku i rekao da je to bio sjajan meč – samo mi je poslao poruku – shvatila sam da sam mu u takvim okolnostima ispunila san. Šta može da bude veće od toga? Šta može da bude veća motivacija? Ne mogu ni da zamislim".

Oleksandra je rođena u Kijevu 2001. godine, a kada je imala 10 godina njena porodica izbegla je iz Ukrajine, nakon javnih kritika koje je njen otac Denis uputio na račun tadašnjeg predsednika Viktora Janukoviča.

Došli su u Hrvatsku kao izbeglice i Oleksandra je tu praktično i započela svoju tenisku karijeru. Dobila je državljanstvo i prve profesionalne turnire igrala je pod zastavom Hrvatske.

Novinare je zanimalo zašto je prestala da predstavlja Hrvatsku.

"Da, predstavljala sam Hrvatsku u prošlosti, jer sam tamo živela dugo godina. Tamo sam otišla kao politička izbeglica, moji roditelji su bili političke izbeglice. Kada si dete ne možeš da dobiješ renking tek tako, ulaziš kroz nacionalni renking. Tako je pala odluka da idemo tamo. Međutim, ja se nikada nisam identifikovala kao Hrvatica. Volim Hrvatsku, ali je za mene bilo važno da igram za svoju zemlju", rekla je Oleksandra.

Hrvate poredila sa mafijom

Kao juniorka beležila je sjajne uspehe, posebno u dublu, gde je osvojila čak devet evropskih titula za devojčice ispod 14 godina. U istoj kategoriji imala je odlične rezultate i u singlu, a kasnije je pravila uspehe i na ITF turnirima.

Međutim, bila je izuzetno nezadovoljna odnosom koji prema njoj ima Hrvatski teniski savez (HTS).

Nije bilo adekvatne podrške za talentovanu mladu teniserku koja je već tada osvajala turnire, pa je njen otac jednom prilikom istakao da se Hrvatska za njih ne razlikuje od Ukrajine iz koje su proterani, jer osećaju da su prepušteni sami sebi.

I sama Oleksandra je ljude iz HTS-a tada uporedila sa italijanskom mafijom.

"Ljudi iz hrvatskog tenisa su mi se uvek smejali i rugali: 'Oh, ta jadna Ukrajinka sa ludim ocem. Nema šanse da uspe, zaboravite na nju', govorili su dok sam sate provodila trenirajući. Gotovo šest godina igram pod hrvatskom zastavom, osvojila sam mnoštvo medalja i donela renking boova Hrvatskoj, ali sam i dalje ostala..."

Oleksandra Olijnikova Foto: Marcin Cholewinski/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

"Šta znači biti deo te mafije? Npr. 2018. godine sam bila najbolja hrvatska teniserka do 18 godina. Dugo sam bila jedina U18 teniserka sa WTA bodovima, ali nagradu za najbolju je osvojila devojka koja je ostvarila nekoliko pobeda. Ta devojka je iz Čakovaca, šefica HTS-a je iz Čakovaca, dok je jedan član izvršnog odbora HTS-a iz Čakovaca i ima isto prezime kao i ona", otkrila je 2019. godine Oleksandra.

Ogorčena teniserka, koja je na sve moguće načine godinama prikupljala novac kako bi mogla da nastavi da se bavi tenisom, 2022. godine odlučila je da zaigra za zemlju u kojoj je reođena i formalno se vratila pod ukrajinsku zastavu u ITF i WTA.

Isprozivala koleginice

Oleksandra je dala i jedan zanimljiv intervju za francuski list "L'Ekip" u kom je žestoko oplela po teniserkama iz Rusije i Belorusije.

Najžešće je udarila po prvoj teniserki sveta Arini Sabalenki, zbog podrške koju je Beloruskinja svojevemeno dala predsedniku Aleksandru Lukašenku.

Arina Sabalenka Foto: Rachel Bach / Shutterstock Editorial / Profimedia

Pričam na primer o prvoj teniserki sveta Arini Sabalenki. Znate li da je potpisala listu podrške za predsednika Lukašenka 2020. godine. I to dok su bili protesti u Belorusiji i krv na ulicama zbog toga, rekla je da je Lukašenko njen predsednik. Onda imate ruske tenisere, recimo Dijana Šnajder koju je Putin hvalio i koja je rekla da bi joj bila čast da primi nagradu od njenog predsednika, to su njene reči direktno. Onda ste imali turnir u Sankt Peterburgu koji je bio pljuvanje u lice svima, učestvovao je i Danil Medvedev i mnogi drugi. U isto vreme sam se ja budila sa eksplozijama oko mene. Da li mislite da je to normalno? Ja ne mislim", smatra ukrajinska teniserka.