ŠOKIRAO "DEMONA" I AUSTRALIJANCE, A ONDA SE POTPUNO UGASIO! Loš dan za Srbe - eliminisan i Međedović! Nije imao snage za senzaciju na Rod Lejveru! (VIDEO)
Loš dan za srpske predstavnike - posle Olge Danilović i mladi Hamad Međedović završio je učešće na Otvorenom prvenstvu Australije.
Srpski teniser poražen je u drugom kolu od šestog tenisera sveta Aleksa De Minora.
Popularni "Demon" iz Australije pred punim tribinama "Rod Lejver arene" slavio je posle preokreta rezultatom 3:1 u setovima (6:7, 6:2, 6:2, 6:1) i tako izborio plasman u narednu rundu.
Blistao je Hamad na startu meča, igrao je gotovo bez greške u prvom setu i nakon taj-brejka poveo sa 1:0 i ozbiljno zabrinuo domaću publiku.
Nažalost, u nastavku meča usledio je neverovatan pad. Srljao je iz greške u grešku i dozvolio rivalu da prilično lako stigne do izjednačenja - 2:6.
U pauzi između drugog i trećeg seta meč je prekinut zbog kiše. Nakon zatvaranja krova teniseri su čekali da se teren dovede u red, pošto je bio potpuno natopljen. Nažalost, iznenadna pauza nije poremetila Australijanca, koji je nastavio svoju dominaciju na ovom meču. I treći set dobio je rezultatom 6:2, a onda u četvrtom počistio sa terena mladog Srbina. Dva puta je oduzeo servis Međedoviću, poveo ekspresno sa 5:0 i rutinski odradio posao do kraja - 6:1.
U trećem kolu Australijanac će odmeriti snage sa pobednikom meča Tijafo - Komesana.