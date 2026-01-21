Slušaj vest

Loš dan za srpske predstavnike - posle Olge Danilović i mladi Hamad Međedović završio je učešće na Otvorenom prvenstvu Australije.

Srpski teniser poražen je u drugom kolu od šestog tenisera sveta Aleksa De Minora.

Popularni "Demon" iz Australije pred punim tribinama "Rod Lejver arene" slavio je posle preokreta rezultatom 3:1 u setovima (6:7, 6:2, 6:2, 6:1) i tako izborio plasman u narednu rundu.

Blistao je Hamad na startu meča, igrao je gotovo bez greške u prvom setu i nakon taj-brejka poveo sa 1:0 i ozbiljno zabrinuo domaću publiku.

Nažalost, u nastavku meča usledio je neverovatan pad. Srljao je iz greške u grešku i dozvolio rivalu da prilično lako stigne do izjednačenja - 2:6.

U pauzi između drugog i trećeg seta meč je prekinut zbog kiše. Nakon zatvaranja krova teniseri su čekali da se teren dovede u red, pošto je bio potpuno natopljen. Nažalost, iznenadna pauza nije poremetila Australijanca, koji je nastavio svoju dominaciju na ovom meču. I treći set dobio je rezultatom 6:2, a onda u četvrtom počistio sa terena mladog Srbina. Dva puta je oduzeo servis Međedoviću, poveo ekspresno sa 5:0 i rutinski odradio posao do kraja - 6:1.

U trećem kolu Australijanac će odmeriti snage sa pobednikom meča Tijafo - Komesana.