Novak Đoković u noći između srede i četvrta igra protiv Frančeska Maestrelija meč drugog kola Australijan opena.
Tenis
ĐOKOVIĆ U NEZGODNOM TERMINU IZLAZI NA TEREN! Srbin protiv Maestrelija juri plasman u treće kolo Australijan opena, evo gde možete da gledate ovaj meč!
Srpski teniser je odličnom igrom otvorio Australijan open i lako stigao do drugog kola.
Đoković je u prvoj rundi razbio Španca Pedra Martineza u tri seta rezultatom 6:3, 6:2, 6:2.
Novak Đoković - Pedro Martinez Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia
Sa druge strane, Maestreli je posle velike borbe i pet setova dobio Francuza Atmanea na startu Australijan opena, a po setovima je bilo 6:4, 3:6, 6:7, 6:1, 6:1.
Direktan televizijski prenos ovog meča obezbeđen je na kanalu Eurosport, dok tekstualni prenos možete pratiti putem lajv-bloga na sajtu Kurira.
