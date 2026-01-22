Slušaj vest

Novak Đoković je pobedio Frančeska Maestrelija sa i tako ostvario plasman u treće kolo Australijan opena.

Nakon meča, srpski teniser je najpre pričao o današnjem rivalu:

- Nisam mnogo znao o njemu do juče, to se često dešava ovih dana. Naravno, ne potcenjujem nijednog protivnika. Ima dobar servis, dobru igru, potrebno mu je iskustvo na velikoj sceni. Ima potencijal za to - rekao je Đoković o Maestreliju.

1/12 Vidi galeriju Novak Đoković - Frančesko Maestreli (2.kolo Australian opena) Foto: DAVID GRAY / AFP / Profimedia

Upitan je Novak da li su njegova deca pratila meč, a odgovor je nasmejao sve prisutne.

- Ne, oni spavaju. Imaju bitnije stvari, školu, domace zadatke, ali nema veće podrške od njih, žene, oca, braće. Kada sam postao otac, zeleo sam da postanu svesni sta njihov otac radi, ne mogu srećniji biti. Sve je oko njih, aktivnosti, obaveze. Sin je hteo da dođe, ali on hoće da radi sve da ne bi išao u školu (smeh). Voli tenis i on je uvek ti u srcu iako nije ovde sa mnom - rekao je Novak.

Dotakao se srpski as i onoga što mu je u Melburnu posebno priraslo srcu – Botaničke bašte i čuvenog drveta koje je često znao i da zagrli.

- To mi je najstariji prijatelj. Bio je tu da mi leči rane, da mi da drugarstvo kada niko nije bio tu. Priroda je saveznik kojeg zaboravljamo. Botanička bašta mi je omiljeni deo Melburna, imate sjajnu prirodu. To je brazilska smokva, necu odavati vise od toga.

Novak Đoković će u trećem kolu igrati sa boljim iz duela Botik van de Zandshulp – Junčeng Šang.