Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Grkinju Mariju Sakari sa 6:0, 6:4.

Sedma teniserka sveta je meč počela ubedljivo, sa osam vezanih gemova. Sakari je nakon toga uspela da osvoji četiri gema i izjednači na 4:4 u drugom setu, ali je Ruskinja osvojila naredna dva i plasirala se u treće kolo.

1/16 Vidi galeriju Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Andrejeva će u narednom kolu Australijan opena igrati protiv Rumunke Elene Gabijele Ruse, koja je eliminisala domaću predstavnicu Ajlu Tomljanović sa 6:4, 6:4.

Prolaz u treće kolo obezbedila je Poljakinja Magda Linet koja je sa 6:3, 6:3 bila bilja od Amerikanke En Li. Ona će u narednom kolu igrati protiv bolje iz duela Karolina Muhova - Ališa Parks.