Slušaj vest

Ruska teniserka Mira Andrejeva plasirala se danas u treće kolo Otvorenog prvenstva Australije u Melburnu, pošto je pobedila Grkinju Mariju Sakari sa 6:0, 6:4.

Sedma teniserka sveta je meč počela ubedljivo, sa osam vezanih gemova. Sakari je nakon toga uspela da osvoji četiri gema i izjednači na 4:4 u drugom setu, ali je Ruskinja osvojila naredna dva i plasirala se u treće kolo.

Mira Andrejeva, teniserka Foto: CLIVE BRUNSKILL / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Andrejeva će u narednom kolu Australijan opena igrati protiv Rumunke Elene Gabijele Ruse, koja je eliminisala domaću predstavnicu Ajlu Tomljanović sa 6:4, 6:4.

Prolaz u treće kolo obezbedila je Poljakinja Magda Linet koja je sa 6:3, 6:3 bila bilja od Amerikanke En Li. Ona će u narednom kolu igrati protiv bolje iz duela Karolina Muhova - Ališa Parks.

Ne propustiteTenisČUDESNA MLADA RUSKINJA OSVOJILA NOVU TITULU! Andrejeva za sat vremena razbila protivnicu u finalu!
Mira Andrejeva
TenisRUSKO TENISKO ČUDO U FINALU! Nestvarna Mira na korak od titule u Adelejdu!
Mira Andrejeva
TenisJEDNA OD NAJBOLJIH TENISERKI NA SVETU PLAKALA CEO MEČ! Mira doživela neviđeni slom! Navijači i sudija u neverici gledali
Slom Mire Andrejeve
TenisSENZACIJA NA US OPENU! Amerikanka napravila čudo i pregazila jednu od najboljih teniserki planete!
Tejlor Tausend

Novak Ðoković se prekrstio i izvinio  Izvor: Izvor:Eurosport