Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas posle četiri seta pobedio Francuza Aleksandra Milera 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.

U narednom kolu, Zverev će igrati protiv Britanca Kamerona Norija, koji je danas posle četiri seta pobedio Amerikanca Emilija Navu 6:1, 7:6(3), 4:6, 7:6(5).

Aleksander Zverev, trening pred početak Australijan opena Foto: William WEST / AFP / Profimedia

Nori, 27. igrač sveta, pobedio je 89. igrača na ATP listi posle tri sata i 20 minuta.

Plasman u treće kolo obezbedio je i Kazahstanac Aleksandar Bublik, nakon što je savladao Mađara Martina Fučoviča 3:0.

Bublik će u trećem kolu igrati protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.

Novak Ðoković se prekrstio i izvinio  Izvor: Izvor:Eurosport