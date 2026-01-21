Nemac je pobedio 52. igrača na ATP listi posle tri sata i tri minuta.
OPRAVDALI ULOGE FAVORITA! Zverev, Nori i Bublik u trećem kolu Australijan opena
Treći teniser sveta Nemac Aleksandar Zverev plasirao se u treće kolo Australijan opena, pošto je danas posle četiri seta pobedio Francuza Aleksandra Milera 6:3, 4:6, 6:3, 6:4.
U narednom kolu, Zverev će igrati protiv Britanca Kamerona Norija, koji je danas posle četiri seta pobedio Amerikanca Emilija Navu 6:1, 7:6(3), 4:6, 7:6(5).
Aleksander Zverev, trening pred početak Australijan opena Foto: William WEST / AFP / Profimedia
Nori, 27. igrač sveta, pobedio je 89. igrača na ATP listi posle tri sata i 20 minuta.
Plasman u treće kolo obezbedio je i Kazahstanac Aleksandar Bublik, nakon što je savladao Mađara Martina Fučoviča 3:0.
Bublik će u trećem kolu igrati protiv Argentinca Tomasa Martina Ečeverija.
